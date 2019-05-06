Rize'deki kaçak yapılarla ilgili yıkım kararı

RİZE (AA) - Ardeşen ve Çamlıhemşin ilçeleri Fırtına Vadisi boyunca İl Özel İdaresince alınan yıkım kararlarının uygulanması için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce yıkım ihalesine çıkıldığı bildirildi.

Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığınca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde yürürlüğe koyulan imar barışı uygulamasını fırsat bilerek, özellikle yaylalarda ve sit alanlarında son dönemlerde görülen kaçak yapılaşmanın önüne geçmek için çalışma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, çalışma kapsamında Ardeşen ve Çamlıhemşin ilçeleri Fırtına Vadisi boyunca İl Özel İdaresince alınan yıkım kararlarının uygulanması için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce yıkım ihalesine çıkıldığı belirtildi.

İhale sürecinin devam ettiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İhale süreci devam etmekte olup ilimizde ruhsatsız ve izinsiz yapılaşmanın önüne geçmek amacıyla bulunduğumuz ay içinde ihale kapsamındaki toplam 21 adet kaçak ve ruhsatsız yapının yıkımı gerçekleştirilecektir. Bunun yanında süreç devam ederken adı geçen sahada bir kısım kaçak yapının sahiplerince yıkımlarının gerçekleştirildiğini gözlemlemekteyiz. Bu itibarla hassasiyet gösterip izinsiz yapılarını yıkan vatandaşlarımıza teşekkür eder, yıkım kararı alınmış kalan yapıların da yıkılacağının bilinmesi hususunu kamuoyuna saygıyla duyururuz."

