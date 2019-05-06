HABER

Rize'deki kaçak yapılarla ilgili yıkım kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 17:33 | Son Güncelleme

Rize Valiliği: - "İlimizde ruhsatsız ve izinsiz yapılaşmanın önüne geçmek amacıyla bulunduğumuz ay içinde ihale kapsamındaki toplam 21 adet kaçak ve ruhsatsız yapının yıkımı gerçekleştirilecektir"

RİZE (AA) - Ardeşen ve Çamlıhemşin ilçeleri Fırtına Vadisi boyunca İl Özel İdaresince alınan yıkım kararlarının uygulanması için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce yıkım ihalesine çıkıldığı bildirildi.

Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığınca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde yürürlüğe koyulan imar barışı uygulamasını fırsat bilerek, özellikle yaylalarda ve sit alanlarında son dönemlerde görülen kaçak yapılaşmanın önüne geçmek için çalışma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, çalışma kapsamında Ardeşen ve Çamlıhemşin ilçeleri Fırtına Vadisi boyunca İl Özel İdaresince alınan yıkım kararlarının uygulanması için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce yıkım ihalesine çıkıldığı belirtildi.

İhale sürecinin devam ettiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İhale süreci devam etmekte olup ilimizde ruhsatsız ve izinsiz yapılaşmanın önüne geçmek amacıyla bulunduğumuz ay içinde ihale kapsamındaki toplam 21 adet kaçak ve ruhsatsız yapının yıkımı gerçekleştirilecektir. Bunun yanında süreç devam ederken adı geçen sahada bir kısım kaçak yapının sahiplerince yıkımlarının gerçekleştirildiğini gözlemlemekteyiz. Bu itibarla hassasiyet gösterip izinsiz yapılarını yıkan vatandaşlarımıza teşekkür eder, yıkım kararı alınmış kalan yapıların da yıkılacağının bilinmesi hususunu kamuoyuna saygıyla duyururuz."

PARTNER 9 yıllık üvey baba tecavüzü onu yeme bağımlısı yaptı şimdi ise... 9 yıllık üvey baba tecavüzü onu yeme bağımlısı yaptı şimdi ise...
Bozüyük Fen Lisesi 5. dönem mezunlarını uğurladıBozüyük Fen Lisesi 5. dönem mezunlarını uğurladı
Canik’te fırınlara denetimCanik’te fırınlara denetim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kaçak Yapı Rize yıkım kararı

En Çok Okunan Haberler

Kimlik, ehliyet ve pasaportta yeni dönem

Kimlik, ehliyet ve pasaportta yeni dönem

Ali İhsan Yavuz'dan Fatih Portakal'a tepki!

Ali İhsan Yavuz'dan Fatih Portakal'a tepki!

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Açıklama geldi

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Açıklama geldi

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

Belçim Bilgin'den Yılmaz Erdoğan'a 4 milyonluk fatura

Belçim Bilgin'den Yılmaz Erdoğan'a 4 milyonluk fatura

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Şırnak'tan acı haber geldi!

Şırnak'tan acı haber geldi!

Şehit cenazesinde 34 kişi gözaltına alındı!

Şehit cenazesinde 34 kişi gözaltına alındı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dışişleri Bakanlığı,Ermeni teröristin cenazesinin kalıntılarının Erivan'da gömülmesini kınadı

Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki! Ermenistan'da törenle gömülmüştü

Sarıyer'de alışveriş merkezinde silahlı saldırı: 2 yaralı

İstanbul'da silahlı saldırı! Yaralılar var

'Ağlayan gelin' fotoğraf tutkunlarının gözdesi oldu

'Ağlayan gelin' fotoğraf tutkunlarının gözdesi oldu

Nesli tükenme tehlikesi geçiren ceylanları evinin bahçesinde besliyor

Bahçesinde ne olduğunu duyan koşarak oraya gidiyor!

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan avukatlarıyla görüştü

Terör örgütü elebaşı Öcalan'la ilgili açıklama

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir hakkındaki soruşturmada yeni gelişme

Ali Demir hakkındaki soruşturmada yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.