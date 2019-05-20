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Rize'deki kaçak yapılarla ilgili yıkım kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 11:53 | Son Güncelleme

Rize'deki kaçak yapılarla ilgili yıkım kararı

RİZE (AA) - Rize'nin Ardeşen ve Çamlıhemşin ilçelerinde, İl Özel İdaresince, Fırtına Vadisi boyunca alınan yıkım kararlarının uygulanması için çalışma başlatıldı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün yıkım ihalesinin ardından 21 kaçak ve ruhsatsız yapıyla ilgili çalışmalara başlandı.

Jandarma ekipleri, ilk olarak Akkaya köyünde, Fırtına Deresi kenarındaki Kemal Eksilmez'e ait 3 katlı yapının yıkımı için tedbir aldı.

İş makinesi operatörüne tepki gösteren inşaat sahipleri, jandarma ekiplerince uzaklaştırıldı. Yıkım işlemlerine karşı çıkan yapı sahipleri, vadideki bekleyişini sürdürüyor.

İnşaat sahibi Eksilmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığından kendilerine "turistik tesis işletme belgesi" verildiğini iddia ederek, "Bunun üzerine tesis yapmaya başladık. Bizim mağduriyetimiz ne olacak? Yıkılması gerekiyorsa bize bir yol göstersinler. Uyalım, bir şekilde gerekirse biz yıkalım." diye konuştu.

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Fırtına Vadisi kaçak yapılaşma Rize yıkım

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