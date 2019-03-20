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Rize'deki kazalar Mobese kameralarında

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2019 13:53 | Son Güncelleme

RİZE'de genellikle sürücüler ve yayaların dikkatsizliği sonucu meydana gelen trafik kazaları, kentin farklı noktalarına yerleştirilen Mobese kameraları tarafından görüntülendi.

Rize'deki kazalar Mobese kameralarında

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA) - RİZE'de genellikle sürücüler ve yayaların dikkatsizliği sonucu meydana gelen trafik kazaları, kentin farklı noktalarına yerleştirilen Mobese kameraları tarafından görüntülendi.
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kentteki cadde ve kavşakların bulunduğu bölgelere yerleştirilen Mobese kameraları sayesinde meydana gelen kazalar anbean kaydediliyor. Mobese'lere yansıyan kazaların en çok Menderes Bulvarı üzerinde yaşandığı dikkat çekerken, görüntülerde bazı yayaların ise saniyelerle kazadan kurtulma anı da görülüyor.

FOTOĞRAFLI

Rize'deki kazalar Mobese kameralarındaRize'deki kazalar Mobese kameralarında

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