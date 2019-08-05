HABER

Rize'deki sağanakta bir kişi kayboldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 00:55 | Son Güncelleme

Şiddetli yağış nedeniyle otomobilde mahsur kalan 3 kişiden 2'si kurtarılırken, bir kişi ise araçtan indiği sırada sele kapıldı - Düğünden dönen 5'i çocuk 15 kişi mahsur kaldığı araçtan kurtarıldı

RİZE (AA) - Rize'deki sağanak nedeniyle otomobilde mahsur kalan 3 kişiden 2'si kurtarılırken, sele kapılan bir kişi kayboldu.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Salarha yolu Dörtyol mevkisinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

Aynı mevkide bir otomobilde 3 kişi mahsur kaldı. Vatandaşların yardımıyla 2 kişi araçtan kurtarıldı. Hüseyin Çap ise araçtan atladığı sırada suya kapıldı.

Bölgeye çok sayıda polis, 112 Acil Servis, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ile Rize Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından Hüseyin Çap'ı arama çalışması başlatıldı.

Olayın görgü tanığı Dinçer Topal, gazetecilere yaptığı açıklamada, aracın yanına giderek 2 kişiyi kurtardıklarını ancak bir kişinin suya kapıldığı anlattı.

- Mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı

Öte yandan, düğünden dönenleri taşıyan bir araçta da 5'i çocuk 15 kişi, aynı mevkide mahsur kaldı.

Mahsur kalanlar, Rize Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ambulansta ayakta tedavi olan bu kişiler, ekipler tarafından ilçe merkezindeki yakınlarına ulaştırıldı. Sağlık durumlarının ise iyi olduğu belirtildi.

Ekiplerin çalışması sonrası Salarha yolu Dörtyol mevkisinde trafiğe açılan yolda kontrollü şekilde geçiş sağlanıyor.

Olay yerine İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, AFAD İl Müdürü Şakir Kurk ile İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ümit Hüseyin Sarı da geldi.

Sağanak, aralıklarla devam ediyor.

PARTNERGalaxy Note 10 ile bir dönem sona eriyorGalaxy Note 10 ile bir dönem sona eriyor
Rize'yi sağanak vurdu! 1 kişi sel sularına kapılarak kayboldu!Rize'yi sağanak vurdu! 1 kişi sel sularına kapılarak kayboldu!
Rize'de sağanak etkili oldu, caddeler göle döndüRize'de sağanak etkili oldu, caddeler göle döndü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kayıp mahsur kalma Rize sağanak

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan vatandaşlara ekonomi çağrısı

Erdoğan'dan vatandaşlara ekonomi çağrısı

Bu sefer de transparan elbisesiyle olay oldu

Bu sefer de transparan elbisesiyle olay oldu

F.Bahçe'den ayrıldı, kendini toplayamadı!

F.Bahçe'den ayrıldı, kendini toplayamadı!

31 Mart seçimi iptal olunca yeniden sandığa gidildi! Kazanan belli oldu

31 Mart seçimi iptal olunca yeniden sandığa gidildi! Kazanan belli oldu

HDP'li il başkanı gözaltına alındı

HDP'li il başkanı gözaltına alındı

Erdoğan'dan yeni operasyon mesajı: ABD ve Rusya ile paylaştık

Erdoğan'dan yeni operasyon mesajı: ABD ve Rusya ile paylaştık

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

41 polis hakkında gözaltı kararı!

41 polis hakkında gözaltı kararı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

Korkunç cinayet! Eski karısına pusu kurdu, defalarca bıçakladı

Korkunç cinayet! Eski karısına pusu kurdu, defalarca bıçakladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şiddetli sağanak Rize'yi vurdu! 1 kişi sel sularına kapılarak kayboldu!

Rize'yi sağanak vurdu! 1 kişi sel sularına kapılarak kayboldu!

2019 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Başkanı Aygün'den flaş açıklama

YKS tercih sonuçlarıyla ilgili flaş açıklama!

Manisa'da feci kaza! İki araç da kaldırıma savruldu: Çok sayıda yaralı var!

Manisa'da feci kaza! İki araç da kaldırıma savruldu: Çok sayıda yaralı var!

Denizli'de fabrikada büyük yangın! Çok sayıda ekip bölgede

Fabrikada büyük yangın! Ekipler bölgede

Silah sesini duyanlar koştu, bu halde bulundu!

Silah sesini duyanlar koştu, bu halde bulundu!

Son dakika: İzmir'de 3.2 şiddetinde deprem

İzmir'de deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.