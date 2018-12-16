HABER

Rize'deki saldırıda yaralanan Personel Şube Müdürü'nden iyi haber

YAŞAM HABERLERİ  | 16.12.2018 12:24 | Son Güncelleme

RİZE'de, İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit olduğu silahlı saldırıdan, koruma polisi Yiğit Can Köksal ile birlikte yaralı olarak kurtulan Personel Şube Müdürü Ercan Polat'ın tedavisi sürüyor.

Rize'deki saldırıda yaralanan Personel Şube Müdürü'nden iyi haber

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA) - RİZE'de, İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit olduğu silahlı saldırıdan, koruma polisi Yiğit Can Köksal ile birlikte yaralı olarak kurtulan Personel Şube Müdürü Ercan Polat'ın tedavisi sürüyor. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tutulan ve sağlık durumu iyiye gittiği öğrenilen Polat'la işaretlerle iletişim kurulmaya başlandı.
Olay, 11 Aralık'ta, Eminettin Mahallesi'ndeki İl Emniyet Müdürlüğü binasında meydana geldi. Derepazarı ilçesinde trafik polisi olarak görev yapan İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, görev yaptığı ilçeden 10 kilometre uzaklıktaki kent merkezinde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü'ne geldi. Bu yıl Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi’ni kazanan Sarıcaoğlu, tayin istemiyle ilgili İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ile görüşmek istedi. Personel görüş günü olması nedeniyle görüşme programına alınan İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, özel kalemin odasına çağrıldı. Burada, tedbir amaçlı özel kalem görevlilerince tabancası alınan Sarıcaoğlu, ardından görüşme için Müdür Altuğ Verdi'nin makam odasına girdi.
GÖRÜŞME SONRASI DEHŞET SAÇTI
Görüşme sonrası odadan çıkan İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, teslim ettiği tabancasını aldı. Derepazarı'ndan, Rize kent merkezine tayin olma isteği, planlamaya uygun düşmediği bildirildiği için öfkeli olduğu iddia edilen polis memuru, silahını teslim aldıktan kısa süre sonra aniden tekrar makam odasına yöneldi. Odaya dalan İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, tabancasını art arda ateşledi. Tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ile bu sırada makam odasında bulunan Personel Şube Müdürü Ercan Polat ve koruma polisi Yiğit Can Köksal yaralandı. Silah sesleri üzerine Emniyet Müdürlüğü binasında panik yaşandı, bütün personel makam odasına yöneldi. İhbar üzerine çok sayıda ambulans da Emniyet Müdürlüğü'ne sevk edildi. Elinde tabancası bulunan Sarıcaoğlu, diğer polisler tarafından bacağından vurularak, etkisiz hale getirildi.
Gelen 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralılar Verdi, Polat ve Köksal, ambulanslarla Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak, şehit oldu. Personel Şube Müdürü Ercan Polat ve koruma polisi Yiğit Can Köksal da ameliyat edildi. Karın bölgesine aldığı kurşunla yaralanan Ercan Polat'ın, yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü, Yiğit Can Köksal'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
DURUMU İYİYE GİDİYOR
Rize Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavisi süren Personel Şube Müdürü Ercan Polat'ın bağlı olduğu yaşam ünitesi cihazlarından ayrıldığı ve durumunun iyiye gidiyor. Geçirdiği ağır ameliyatlardan dolayı konuşma güçlüğü çeken Polat'la işaret diliyle iletişim kurulduğu öğrenildi. Polat, sorulara işaret dili aracılığı ile cevap veriyor. Polat'ın bir süre daha Yoğun Bakım Ünitesi'nde tutulacağı belirtildi.
MÜFETTİŞLER OLAYI SORUŞTURUYOR
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı ile Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilen müfettişler olayı soruşturuyor. Müfettişlerin saldırgan trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu ile Personel Şube Müdürü Ercan Polat, koruma polisi Yiğit Can Köksal ile özel kalem görevlilerinin ifadelerine başvuracağı öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Rize'deki saldırıda yaralanan Personel Şube Müdürü'nden iyi haberRize'deki saldırıda yaralanan Personel Şube Müdürü'nden iyi haberRize'deki saldırıda yaralanan Personel Şube Müdürü'nden iyi haberRize'deki saldırıda yaralanan Personel Şube Müdürü'nden iyi haber

Piramitlerin tepesinde seks yaptılarPiramitlerin tepesinde seks yaptılar
Çifte cinayet sanığı: Gülünce silahımı çekip mermileri boşalttımÇifte cinayet sanığı: Gülünce silahımı çekip mermileri boşalttım
Ankara'da tren kazasının meydana geldiği hat, kullanıma açıldıAnkara'da tren kazasının meydana geldiği hat, kullanıma açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan ne demek istedi? 'Alışılagelmiş bir açıklama değil'

Erdoğan ne demek istedi? 'Alışılagelmiş bir açıklama değil'

Ankara'da drift yapan sürücüye ceza yağdı! Sosyal medyada paylaşılınca...

Ankara'da drift yapan sürücüye ceza yağdı! Sosyal medyada paylaşılınca...

Jennifer Lopez'den cinsel ilişki itirafı

Jennifer Lopez'den cinsel ilişki itirafı

Hadise ve Beyaz aşk mı yaşıyor? Acun Ilıcalı açıkladı!

Hadise ve Beyaz aşk mı yaşıyor? Acun Ilıcalı açıkladı!

Reuters dünyaya duyurdu: 15 bin savaşçıyla hazırız

Reuters dünyaya duyurdu: 15 bin savaşçıyla hazırız

Ahmet Takan yazdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıltıcı anketler sunuldu!

Ahmet Takan yazdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıltıcı anketler sunuldu!

İlginizi Çekebilir

Hafta sonu yapılabilecek en keyifli 5 ev aktivitesi

Hafta sonu yapılabilecek en keyifli 5 ev aktivitesi

İzmir'de hastanede skandal olay! Doğuma girdi, bu hale geldi

İzmir'de hastanede skandal olay! Doğuma girdi, bu hale geldi

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Korkunç olay! İstanbul'da 2 kişi ölü bulundu

Korkunç olay! İstanbul'da 2 kişi ölü bulundu

Korkunç! Yeğenleriyle cinsel ilişkiye girdi diye ormana götürüp...

Korkunç! Yeğenleriyle cinsel ilişkiye girdi diye ormana götürüp...

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da fuhuştan yakalanmıştı, bakın kim çıktı! Arabesk şarkıcısı Bergen'i öldüren...

Fuhuşta yakalandı, bakın kim çıktı! Ünlü şarkıcıyı öldüren...

Astana Güzeli 2018 Yarışması'nın birincisi belli oldu

Astana Güzeli 2018 Yarışması'nın birincisi belli oldu

Ankara'da drift yapan sürücüye ceza yağdı! Sosyal medyada paylaşılınca...

O görüntüyle çıldırdı Twitter'dan ihbarda bulundu! Yanıt...

Tacizde bulunduğu sanılan kapkaççıya linç girişimi

Tacizde bulunduğu sanılan kapkaççıya linç girişimi

Eğlenmek için eve götürdüler! Sonrası dehşet

Eğlenmek için eve götürdüler! Sonrası dehşet

Mucize kurtuluş! Herkes şaştı kaldı

Mucize kurtuluş! Herkes şaştı kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.