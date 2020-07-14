HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Rize'deki selde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Rize'deki selde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2020 07:01 | Son Güncelleme

Rize'nin Çayeli ilçesi Madenli beldesinde kayıp olduğu bildirilen kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Rize'deki selde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Şiddetli yağışın sel ve heyelanlara yol açtığı Madenli beldesi Yeni Mahalle'de Ali Uzun'dan haber alınamaması üzerine AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AKUT ekipleri çalışma başlattı.

AFAD ekipleri Uzun'un cesedini evinin yakınındaki bölgeden toprak altından çıkardı.

Yağışın ardından bölgede gün ağarması ile birlikte hasarın boyutu da ortaya çıkmaya başladı. Bölgede çok sayıda ev ve işyerinin alt katlarını su basarken ilk belirlemelere göre 100'ün üzerinde araç selden hasar gördü.

Yetkililer çok sayıda evde hasar meydana geldiğini ifade ederken üç evin ise tamamen yıkıldığını bildirdi.

Öte yandan bölgede yağış yeniden şiddetini artırmaya başladı.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın
Soylu'dan Rize'deki sele ilişkin açıklamaSoylu'dan Rize'deki sele ilişkin açıklama
Meğer bilgisayar bu yüzden ısınıyormuş! İş işten geçmeden bunları deneyin...Meğer bilgisayar bu yüzden ısınıyormuş! İş işten geçmeden bunları deneyin...

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar tahmini

Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar tahmini

Ermenistan hedefleri tek tek vuruldu

Ermenistan hedefleri tek tek vuruldu

Survivor'da finalistler belli oldu! İşte elenen isim

Survivor'da finalistler belli oldu! İşte elenen isim

Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı? Önemli açıklamalar

Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı? Önemli açıklamalar

13 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

13 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

Ölmeden önce 'Beni bir şey ısırdı' demişti! Şoke eden ölümde yeni gelişme

Ölmeden önce 'Beni bir şey ısırdı' demişti! Şoke eden ölümde yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

Rize'de sel felaketi! Ev yıkıldı, 2 kişi kayıp

Rize'de sel felaketi! Ev yıkıldı, 2 kişi kayıp

Eski eşinin mahrem videolarını paylaştı!

Eski eşinin mahrem videolarını paylaştı!

Meydan savaşı! Ölü ve yaralılar var

Meydan savaşı! Ölü ve yaralılar var

Kurban Bayramı ikramiyeleri zamlı mı olacak?

Kurban Bayramı ikramiyeleri zamlı mı olacak?

'Yok artık' dedirten olay! Bu mahalleye giriş parayla

'Yok artık' dedirten olay! Bu mahalleye giriş parayla

Diğer Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Rize'deki sele ilişkin açıklama

Soylu'dan Rize'deki sele ilişkin açıklama

Sözcü Aksoy'dan, AB Yüksek Temsilcisi Borrell'e 'Doğu Akdeniz' cevabı

Türkiye'den AB'ye 'Doğu Akdeniz' cevabı

Polis saatlerce ikna etmeye çalıştı! Balkonda pompalı tüfekle 2.5 saat bekledi

Polis saatlerce ikna etmeye çalıştı! Balkonda pompalı tüfekle 2.5 saat bekledi

İzmir'de korkutan yangın!

İzmir'de korkutan yangın!

Serinlemek için gölete giren genç kayboldu

Serinlemek için gölete giren genç kayboldu

Gaziosmanpaşa'da yan yatan minibüsten sürücü yara almadan kurtuldu

Yan yatan minibüsten yara almadan kurtuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.