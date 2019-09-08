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Rize'deki şiddetli yağış

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2019 15:19 | Son Güncelleme

Çayeli ilçesine bağlı Habiboğlu Mahallesi'nde yaşayan 16 kişi, heyelan riski nedeniyle tahliye edildi

RİZE (AA) - Rize'nin Çayeli ilçesinde etkili olan şiddetli yağışın ardından 16 kişi, tedbir amacıyla mahalleden çıkarıldı.

Çayeli Kaymakamı Mehmet Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçeye bağlı Habiboğlu Mahallesi'nde, şiddetli yağış nedeniyle heyelan meydana geldiğini söyledi.

Heyelan sonucu mahalle yolunun kapandığını ifade eden Öztürk, "O mahallede oturan 16 vatandaşımızı, heyelan nedeniyle evlerinde kalmaları riskli olduğundan patika yollardan jandarmamızın desteğiyle tahliye ettik. Başka herhangi bir sıkıntımız da yok." dedi.

Öztürk, yol açma çalışmalarının da devam ettiğini sözlerine ekledi.

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Çayeli heyelan Rize

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