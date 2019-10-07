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Rize'deki şiddetli yağış

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 16:59 | Son Güncelleme

Tunca beldesinde meydana gelen sel ve heyelanla ilgili hasar tespit çalışması başlatıldı

RİZE (AA) - Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinde sağanak sonrası meydana gelen sel ve heyelanla ilgili hasar tespit çalışması başlatıldı.

Tunca Belediye Başkanı Ahmet Naci Aytemiz, gazetecilere yaptığı açıklamada, beldede şiddetli bir yağmur yağdığını kaydetti.

Yağış sonrası bazı mahalle ve köy yollarının kapandığını ifade eden Aytemiz, "Çok yoğun bir yağmur yağdı. Yol güzergahları üzerinde heyelanlar oldu. Gece boyunca tüm ekiplerimizle sahadaydık. Vatandaşın acil sıkıntılarını ve yolları açmak için son derece mücadele verdik. Herhangi bir can kaybı olmadı." dedi.

Aytemiz, hasar tespit çalışması başlatılan yörenin arazi yapısının çok engebeli olduğunu belirterek, "Zaman zaman büyütmemize rağmen menfezler yeterli gelmiyor. Menfezler büyütülsün ki heyelanlara sebebiyet vermesin. Vatandaşımız duyarlı olmaya davet ediyoruz. Atıklarını menfezlere atıyorlar. En ufak bir yağmurda da menfezler tıkanıp taşkınlara yol açıyor." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Ardeşen Rize sağanak

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