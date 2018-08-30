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Rize'deki tartışmalı yaylada '4 ev kundaklandı' iddiası

YAŞAM HABERLERİ  | 30.08.2018 14:19 | Son Güncelleme

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Topluca köyü sakinlerinin kullandığı Eğrisu Yaylası'nda, ahşap 4 ev, çıkış nedeni belirlenemeyen yangında kül oldu.

Rize'deki tartışmalı yaylada '4 ev kundaklandı' iddiası

ÇAMLIHEMŞİN (Rize), (DHA) - RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Topluca köyü sakinlerinin kullandığı Eğrisu Yaylası'nda, ahşap 4 ev, çıkış nedeni belirlenemeyen yangında kül oldu. Yangınla ilgili kundaklama şüphesi üzerinde duruluyor. Daha önce aynı yaylada, sınır anlaşmazlığı yüzünden iş makinesi yakılmış, yol yapımı sırasında çıkan olaylarda 1'i asker 4 kişi yaralanmıştı.
Olay, dün, Topluca köyü sakinlerinin kullandığı Eğrisu Yaylası'nda meydana geldi. Kemal Aydın, Ahmet Çamkerten, Ali Çiçenoğlu ve Şakir Yağcı'ya ait ahşap 4 ev, çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında kullanılamaz hale geldi. Sahiplerinin yaylada olmadığı sırada çıkan yangında, ahşap evler küle döndü. Kundaklama şüphesi üzerinde durulan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Jandarma ekipleri, yaylaya gelerek, incelemelerde bulundu.
Topluca köyünün muhtarı Mustafa Kestioğlu, Eğrisu Yaylası ile 800 metre bitişikteki Golezena Yaylası'nda yaşayanlar arasında geçmişten bugüne süren bazı olaylar yaşandığını kaydetti. Yaylalarında 4 evin yakıldığını öne süren Kestioğlu, "Bu işin müsebbibi, ilin idarecileridir. Yaylada hukuki süreç, bizim lehimize sonuçlandı; ama idare, kadastro çalışmalarını bekletiyor. İdareye siyasi baskı mı yapılıyor? Bu nedenle kadastro yaptırılmadı. Bize 'Anlaşın' deniliyor. Kadastro yapılmadığı için halk birbirine düşmüştür. Bunların sebebi idaredir. İdare tarafları uzlaştırmalıdır" diye konuştu.
1'İ ASKER 4 KİŞİ YARALANMIŞTI
Eğrisu Yaylası'nı kullanan Topluca köylüleri ile Golezana Yaylası'nı kullanan Ardeşen ilçesine bağlı Aşağı Durak köyünün sakinleri arasında, 75 yıldır sınır ihtilafı yaşanıyor. Yaylalar arasında, 2015 yılının Eylül ayında, 'Yeşil Yol' kapsamında başlatılan yol güzergahı çalışmaları, tartışmalara neden olmuştu. Topluca köyünün sakinleri, iş makineleriyle Aşağı Durak köyü güzergahında çalışılmaya başlanmasına tepki göstermişti. Çalışmaları taşlı saldırıyla engellemek isteyen köylüler ile görevliler arasında sopalı ve yumruklu arbede olmuştu. Çevre tepelerden duyulan silah sesleri üzerine jandarmalar, buralara ateş açmıştı. 1'i asker 4 kişinin yaralandığı olaylar, iş makinesinin bölgeden çekilmesiyle sona ermişti. Bölgede uzun süre yol çalışması yapılmadı. Bu yıl 2 yayla arasındaki yol bağlantısı çalışmalarına ise yeniden başlandı.

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Rize'deki tartışmalı yaylada '4 ev kundaklandı' iddiasıRize'deki tartışmalı yaylada '4 ev kundaklandı' iddiasıRize'deki tartışmalı yaylada '4 ev kundaklandı' iddiasıRize'deki tartışmalı yaylada '4 ev kundaklandı' iddiası

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