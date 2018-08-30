Rize'deki tartışmalı yaylada '4 ev kundaklandı' iddiası

ÇAMLIHEMŞİN (Rize), (DHA) - RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Topluca köyü sakinlerinin kullandığı Eğrisu Yaylası'nda, ahşap 4 ev, çıkış nedeni belirlenemeyen yangında kül oldu. Yangınla ilgili kundaklama şüphesi üzerinde duruluyor. Daha önce aynı yaylada, sınır anlaşmazlığı yüzünden iş makinesi yakılmış, yol yapımı sırasında çıkan olaylarda 1'i asker 4 kişi yaralanmıştı.

Olay, dün, Topluca köyü sakinlerinin kullandığı Eğrisu Yaylası'nda meydana geldi. Kemal Aydın, Ahmet Çamkerten, Ali Çiçenoğlu ve Şakir Yağcı'ya ait ahşap 4 ev, çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında kullanılamaz hale geldi. Sahiplerinin yaylada olmadığı sırada çıkan yangında, ahşap evler küle döndü. Kundaklama şüphesi üzerinde durulan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Jandarma ekipleri, yaylaya gelerek, incelemelerde bulundu.

Topluca köyünün muhtarı Mustafa Kestioğlu, Eğrisu Yaylası ile 800 metre bitişikteki Golezena Yaylası'nda yaşayanlar arasında geçmişten bugüne süren bazı olaylar yaşandığını kaydetti. Yaylalarında 4 evin yakıldığını öne süren Kestioğlu, "Bu işin müsebbibi, ilin idarecileridir. Yaylada hukuki süreç, bizim lehimize sonuçlandı; ama idare, kadastro çalışmalarını bekletiyor. İdareye siyasi baskı mı yapılıyor? Bu nedenle kadastro yaptırılmadı. Bize 'Anlaşın' deniliyor. Kadastro yapılmadığı için halk birbirine düşmüştür. Bunların sebebi idaredir. İdare tarafları uzlaştırmalıdır" diye konuştu.