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Rize'den "Gönlümüz Bir Soframız Bir" mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 21:18 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesaplarından, "GönlümüzBirSoframızBir" etiketiyle başlatılan dijital iletişim kampanyası kapsamında Rize'den gelen bir video paylaşıldı - Videoda yer alan üç genç, ramazanın hayırlar getirmesi, birlik ve beraberliğin daim olması temennisinde bulundu

Cumhurbaşkanlığının resmi sosyal medya hesaplarında, "GönlümüzBirSoframızBir" etiketiyle başlatılan dijital iletişim kampanyası kapsamında, Rize'den üç gencin ramazana özel mesajlar verdiği video paylaşıldı.

Rize'den "Memleketimizin dört bir yanında demlenen çaylarımızın ana vatanı Rize'den tüm Türkiye'ye selam var!" başlığıyla gelen ve üç gencin birer mesaj verdikleri video, Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesaplarında yayınlandı.

Videoda, gençler ayrı ayrı şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımızın memleketi Rize'den ve çay yaylalarından tüm kardeşlerimize sevgilerimizi gönderiyoruz. Müslüman aleminin ve müslümanların umutlarını liderliğine vakfettiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ramazanını tebrik ederiz.

Karadeniz'in eşi benzeri olmayan bu coğrafyasından bu ramazanın bizlere hayırlar getirmesini temenni ederiz.

Sayın Cumhurbaşkanım sizleri çok seviyoruz. Rabbim, sizleri başımızdan eksik etmesin ve Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim kılsın inşallah."

Videonun sonunda ise üç katılımcı bir ağızdan, "Gönlümüz bir soframız bir" diyerek mesajlarını tamamladı.

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Cumhurbaşkanlığı GönlümüzBirSoframızBir Ramazan Mesajı

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