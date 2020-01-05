Rize’den Mardin’e yardım eli

Merkezi Rize’de bulunan Anadolu Kültür Eğitim Spor Yardımlaşma Derneği (AKES-DER) tarafından Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 5 okul ve 6 köyde ihtiyaç sahibi ailelere bot, mont ve kıyafet yardımı yapıldı.

AKES-DER tarafından Mardin Karadeniz Kardeşlik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (MAR-KAR) koordinesinde Kızıltepe’de bulunan 5 okul ve 6 köy ile merkez mahallede ihtiyaç sahibi ailelere bot, mont ve kıyafet yardımı yapıldı. AKES-DER Genel Başkanı Hasan Kansızoğlu, MAR-KAR Başkanı İdris Demir ve Rize’den gelen bir grupla birlikte yardım kolileri ihtiyaç sahibi ailelerin evine götürüldü.

Amaçlarının gönül almak olduğunu belirten AKES-DER Genel Başkanı Hasan Kansızoğlu, “Vatandaşlarımıza kıyafet yardımlarında bulunduk. Daha sonra ihtiyaç sahibi ailemizin evine misafir olduk. Rize’den Mardin’e Kardeş Eli Projemiz için topladığımız giyim yardımlarımızı buradaki ailelerimizin evlerinde teker teker gezerek dağıtacağız. Zaten bizim tek bir hedefimiz gönül almak. Başka herhangi bir amacımız yoktur. Birebir kendimiz görmek istiyoruz. Çünkü kendi gözümüzle gördüğümüz zaman bu duygular aynı şekilde unutulmuyor" dedi.

MAR-KAR Başkanı İdris Demir ise "Şu anda muhtaç bir ailemizin evindeyiz. Onların yüzlerine bakınca inanın içimiz yanıyor. Bu yardımı yapmakla gurur duyuyoruz. İnşallah bu başlangıç oldu ve devamı da gelecektir" diye konuştu.

Yardımı alan aileler, desteklerinden dolayı Kansızoğlu ve Demir’e teşekkür etti.

