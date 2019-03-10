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Rizeli 2 kayıp liseli, Kocaeli'de bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 10.03.2019 10:44 | Son Güncelleme

 RİZE'nin Çayeli ilçesinde, 2 gündür her yerde aranan 15 yaşındaki lise öğrencileri Arif Gültekin ve Bedirhan Keskin, dün gece Kocaeli'de bekçiler tarafından bir parkta bulundu.

Rizeli 2 kayıp liseli, Kocaeli'de bulundu

Mehmet Can PEÇE/ÇAYELİ (Rize), (DHA) - RİZE'nin Çayeli ilçesinde, 2 gündür her yerde aranan 15 yaşındaki lise öğrencileri Arif Gültekin ve Bedirhan Keskin, dün gece Kocaeli'de bekçiler tarafından bir parkta bulundu.
Lise öğrencileri Arif Gültekin ve Bedirhan Keskin, cuma sabah saatlerinde eğitim gördükleri Barboros Endüstri Meslek Lisesi'ne gitti. Ancak öğrenciler derse geç kaldı. Bunun üzerine 2 arkadaş, derse girmeyip, okuldan çıktı. Arif Gültekin ve Berdirhan Keskin'in eve gelmemesi üzerine aileleri, polise kayıp başvursunda bulundu. Mobese ve çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kameralarını inceleyen polis, 2 liselinin sahil yolunda otostop yaparak, plakası tespit edilemeyen araca bindiğini belirledi. Araçla ilçeden ayrıldıkları belirlenen liselileri bulmak için polis geniş çaplı çalışma başlattı.
Gençlerin son olarak Kocaeli'de görüldükleri yönünde gelen ihbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. İki genç, dün gece bir parkta bekçiler tarafından bulundu. Polis merkezine götürülen gençlerin ailelerine haber verildi. 2 arkadaş, heyecan yaşamak için bir süreliğine otostop çekerek evden uzaklaştıkları yönünde ifade verdiği öğrenildi.

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Rizeli 2 kayıp liseli, Kocaeli'de bulunduRizeli 2 kayıp liseli, Kocaeli'de bulunduRizeli 2 kayıp liseli, Kocaeli'de bulundu

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