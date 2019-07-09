HABER

Rizeli balıkçının martı ve yunus balığı ile sohbeti izleyenleri güldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2019 10:47 | Son Güncelleme

Rize’de balıkçılıkla uğraşan 73 yaşındaki Hakkı Kadıoğlu’nun denizde dost edindiği yunus balığı ve “Kiki” ismini verdiği martısı ile olan dostluğu sosyal medyada ilgi odağı oldu. Her gün kayığıyla denize açılan balıkçı, yanına gelen martısına ve yunus balıklarına tuttuğu balıklardan da ikram ediyor.

Rize’nin Çayeli ilçesinde balıkçılıkla uğraşan Hakkı Kadıoğlu’nun denizde edindiği dostluk görenleri şaşırtıyor. Çalışma hayatının ardından emekli olduktan sonra balıkçılık sektörüne yoğunlaşan Kadıoğlu, denizde balık avlarken yunus balığı ve “Kiki” ismini verdiği martısı ile eğlence dolu anlar yaşıyor. Balıkçı barınağından kayığı ile denize açıldığı an Kadıoğlu’nu fark eden martı, kayığın baş kısmına gelerek oradan Kadıoğlu’nu izliyor. Her gün kayığı ile denize açılarak balık avlayan Kadıoğlu, avlamış olduğu balıklardan martısına ve onu takip eden yunus balıklarına da ikram ediyor.

AW749252_05

BAŞKA BALIKÇI KAYIKLARINA YAKLAŞMIYORLAR

Bölgede sürekli yaşam sürdüren bir yunus balığı ve martının güvenini kazanan Kadıoğlu, söz konusu hayvanlarla her gün aynı şekilde zaman geçirdiğini ifade etti. Hayvanların başka bir balıkçı kayığına yaklaşmadıklarını belirten Kadıoğlu, her iki hayvanın da kayığa yanaşıp sevgi gösterilerinde bulunduklarını ifade etti. Her gün bu eğlence dolu dostluk anlarını cep telefonuna kaydeden Kadıoğlu, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. İnsanlar tarafından oldukça ilgi gören paylaşım çok tıklananlar arasında yer aldı.

AW749252_06

"BU HAYVANLAR HER GÜN BANA DAHA ÇOK YAKLAŞTI"

Kadıoğlu, martı ve yunus balığı ile ilgili dostluğunu anlatarak “Ben bu hayvanlara her gün avladığım balıkları verdim. Hayvanlar insanın kalbini okuyor, düşüncelerini iyi tespit ediyor. Bu hayvanlar da bana her gün daha çok yaklaştı. Zamanla çok iyi bir dostluk kurduk. 'Kiki' adını verdiğim martı her gün gelip kayığın baş tarafından beni izler. İlk zamanlar avladığım balıkları ona atarak verirdim, sonra sonra elimden almaya başladı. Çok kıskanç bir hayvan. Diğer arkadaşlarını kayığın etrafında görünce sinirlenip bağırmaya başlıyor“ dedi.

"AKLIMIN UCUNDAN BİLE GEÇMEZDİ"

Çocukluk yıllarından beri kuşlara ilgilisi olduğunu ifade eden Kadıoğlu, “Kuşlara karşı belirgin bir sevgim vardı. Fakat bu yaşta böyle bir şeyle karşılaşacağım aklımın ucundan geçmezdi. Ben herkese hayvanların iç dünyasına girmesini tavsiye ederim. Hayvanlarla bir dostluk kurduğun zaman insana ayrı bir mutluluk veriyor. Tüm insanları hayvanlar ile dost olmaya davet ediyorum” diye konuştu. (İHA)

AW749252_03

Gören telefonuna sarıldı! Temmuz ayında şaşırtan manzaraGören telefonuna sarıldı! Temmuz ayında şaşırtan manzara
Malatya'da uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama Malatya'da uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama 
Otomobil, TIR'a çarptı: 6 yaralıOtomobil, TIR'a çarptı: 6 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Rize balıkçı sohbet martı yunus

En Çok Okunan Haberler

UAEA duyurdu! Dünyayı tedirgin eden gelişme

UAEA duyurdu! Dünyayı tedirgin eden gelişme

İstanbul'da şafak vakti operasyon! Çok sayıda gözaltı

İstanbul'da şafak vakti operasyon! Çok sayıda gözaltı

Bergüzar Korel milyonluk oldu! Böyle kutladı

Bergüzar Korel milyonluk oldu! Böyle kutladı

F.Bahçe'den gece yarısı transferi

F.Bahçe'den gece yarısı transferi

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Köy meydanında anne ve 14 yaşındaki oğluna kanlı infaz!

Köy meydanında anne ve 14 yaşındaki oğluna kanlı infaz!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Metrobüs durağı karıştı! Kavganın sebebi 'pes' dedirtti

Metrobüs durağı karıştı! Kavganın sebebi 'pes' dedirtti

Kopan parmağını eline alıp kahvehaneye gitti

Kopan parmağını eline alıp kahvehaneye gitti

Bursa'daki tabure cinayetine 36 yıl hapis

Bursa'daki tabure cinayetine 36 yıl hapis

Otomobilde eşini başından vuran uzman çavuş, 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

İstanbul'da vahşet! Çinli kadının boğazını kesip evle birlikte ateşe verdiler!

Çinli kadının boğazını kesip evle birlikte ateşe verdiler!

Köy meydanında anne ve 14 yaşındaki oğluna kanlı infaz!

Köy meydanında anne ve 14 yaşındaki oğluna kanlı infaz!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.