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  4. Rizeli çoban bu kez koronavirüse türkü yazdı

Rizeli çoban bu kez koronavirüse türkü yazdı

İLGİNÇ HABERLER  | 18.03.2020 11:44 | Son Güncelleme

Sosyal medya hesabından paylaştığı türküler ve keçileriyle armut kavgasıyla gündeme gelen Rize’nin Çayeli ilçesi Karaağaç köyünde yaşayan çoban Ali Güney bu kez koronavirüse (Covid-19) türkü yazdı.

Türküsünde koronavirüse karşı kolonya kullanılmasına da değinen Güney, 15 Temmuz 2016 yılında gerçekleşen hain darbe girişiminde tankın önüne yatan vatandaşlardan örnek vermeyi de ihmal etmedi.

Güney türküsünde şu ifadelere yer verdi:

"Oy korona korona kızlar girsin horona,
Dağlarda çoban deyin beni size sorana,
Korona korkusundan camilerden kaçtınız,
Korona korkusundan kolonyaya daldınız.
Yüksek yüksek dağlarda çiçekler açıyor mu?
Kolonya kokusundan Azrail kaçıyor mu?
Sabahtan erken çıkar aç bırakma koyunu,
Bu korona virüsü acaba kimin oyunu?
Tankın önüne yattın mermiye kafa attın,
Ey gidi Türk milleti koronadan ne korktun?
Nerde hoca, diyanet millete vaiz versin,
Allah'a dua edin göklerden şifa insin."

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