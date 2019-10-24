HABER

Rizeli ekip, Tahtalı'nın zirvesinde horon oynadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 11:53 | Son Güncelleme

Antalya'da teleferikle Tahtalı Dağı'na çıkan ve tulum eşliğinde horon oynayan Rizeli ekip, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce desteklenen "Mavi Yeşil Projesi" kapsamında Antalya'ya gelen Rizeli ekip, Tahtalı Dağı'nın zirvesinde tulumla horon oynadı.

Madde ve teknoloji bağımlılığıyla mücadele ve lise ile üniversite öğrencilerinin farklı kültürleri tanımaları amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında, Rize'deki Çayeli Doğa Sporları Kulübünden 35 kişi, Antalya'ya geldi.

Aralarında öğrencilerin de bulunduğu ekip, Olimpos'tan teleferikle 2 bin 365 metre rakımlı Tahtalı Dağı'na çıktı.

Burada yöresel tulum eşliğinde horon oynayan ekip, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

Öte yandan, ilk kez teleferikle zirveye çıkan öğrenciler, heyecanlı ve eğlenceli dakikalar yaşadı.

PARTNERKadınların haz noktalarıKadınların haz noktaları
Tren kazasında kolunu kaybeden Nurduvan Aktürk'e robotik kol müjdesiTren kazasında kolunu kaybeden Nurduvan Aktürk'e robotik kol müjdesi
Kırşehir'de 'uçak kazası' tatbikatıKırşehir'de 'uçak kazası' tatbikatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya Horon Olympos Rize Tahtalı Dağı Tulum

En Çok Okunan Haberler

Firari eski belediye başkanı Ankara'da yakalandı!

Firari eski belediye başkanı Ankara'da yakalandı!

Eski belediye başkanı bakan yardımcısı oldu!

Eski belediye başkanı bakan yardımcısı oldu!

Bomba iddia! Herkese 'kurtuldum' diyor

Bomba iddia! Herkese 'kurtuldum' diyor

Şampiyonlar Ligi'nde dev geri dönüş!

Şampiyonlar Ligi'nde dev geri dönüş!

Trump'tan teröriste 'özel' teşekkür!

Trump'tan teröriste 'özel' teşekkür!

Erdal Aksünger'den tepki çeken PYD açıklaması!

Erdal Aksünger'den tepki çeken PYD açıklaması!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber: 1 asker şehit

Kahreden haber: 1 asker şehit

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Trump'tan flaş açıklamalar

Trump'tan flaş açıklamalar

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fransa'dan AB Komisyonu üyeliği için yeni aday

Fransa'dan AB Komisyonu üyeliği için yeni aday

İstiklal Caddesi'nde sır ölüm!

Gören polisi aradı! İstiklal Caddesi'nde ceset şoku

İstanbul Havalimanı girişinde korkutan anlar! Yangın polis aracına sıçradı

Korkutan anlar! Bir anda polis aracına sıçradı

Denizli'de turistleri taşıyan minibüs, traktörle çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Turistleri taşıyan minibüs, traktörle çarpıştı!

İstanbul'da 3 saniye yeşil, 6 saniye kırmızı yanan ışıklar sürücüleri şaşkına çeviriyor

Bu ışıklar sürücüleri şaşkına çeviriyor

İYİ Parti'den "kadın üye" atağı! Toplantılar başladı

İYİ Parti'den "kadın üye" atağı! Toplantılar başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.