Rizeli ekip, Tahtalı'nın zirvesinde horon oynadı

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce desteklenen "Mavi Yeşil Projesi" kapsamında Antalya'ya gelen Rizeli ekip, Tahtalı Dağı'nın zirvesinde tulumla horon oynadı.

Madde ve teknoloji bağımlılığıyla mücadele ve lise ile üniversite öğrencilerinin farklı kültürleri tanımaları amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında, Rize'deki Çayeli Doğa Sporları Kulübünden 35 kişi, Antalya'ya geldi.

Aralarında öğrencilerin de bulunduğu ekip, Olimpos'tan teleferikle 2 bin 365 metre rakımlı Tahtalı Dağı'na çıktı.

Burada yöresel tulum eşliğinde horon oynayan ekip, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

Öte yandan, ilk kez teleferikle zirveye çıkan öğrenciler, heyecanlı ve eğlenceli dakikalar yaşadı.

