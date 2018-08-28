Rizeli minik Ömer Hamza yeni videosuyla sosyal medyada ilgi gördü

Rizeli baba ve oğlunun beraber söyledikleri horon komutları izleyenleri gülmekten kırıp geçiriyordu. Geçtiğimiz yıllarda babası yaptıkları ilk video ile sosyal medyada gündem olan Ömer Hamza Yaldızlı, artık babası olmadan da horon komutları verebiliyor. Baba İbrahim Yaldızlı kendisine ait sosyal medya hesaplarından paylaştığı oğlunun videoları yine ilgi odağı oldu. Ömer Hamza, annesinin telefonunu kaçırarak, horon komutları verirken kendisini kameraya kaydetti. Kayıt sırasında annesinin Ömer Hamza’ya seslenişi sonrasında, minik horoncu işine devam etti. Bu anlar sosyal medyada yine ilgi odağı oldu.
Geçtiğimiz yıllarda baba İbrahim Yaldızlı ve oğlu Ömer Hamza’nın söyledikleri horon şarkısı sosyal medyada paylaşım rekoru kırarken, 1 günde 1 milyondan fazla izlenmişti.
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