HABER

Rizeli mucidin icadı ile direklere tırmanmak artık kolay

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2019 11:45 | Son Güncelleme

RİZELİ elektrik teknisyeni Mehmet Karabulut, telefon ve elektrik direklerine kolayca tırmanmayı sağlayan aparat geliştirdi.

Rizeli mucidin icadı ile direklere tırmanmak artık kolay

Aytekin KALENDER- Mehmet Can PEÇE/RİZE, (DHA) - RİZELİ elektrik teknisyeni Mehmet Karabulut, telefon ve elektrik direklerine kolayca tırmanmayı sağlayan aparat geliştirdi. 'Rahna' adını verdiği 9 kilogram ağırlığındaki aparatın patentini alan Karabulut, elektrik ve telefon sektöründeki firmalardan talep bekliyor.
Rizeli elektrik teknisyeni Mehmet Karabulut, uzun süren denemelerin ardından 4 yılın sonunda aparatı geliştirdi. Ahşap ve demir telefon ve elektrik direklerine kolayca tırmanmayı sağlayan 9 kilogram ağırlığındaki aparat, 200 kilogram ağırlığındaki bir kişiyi taşıyabiliyor. Örümceklerden esinlenerek ‘Rahna’ adını koyduğu aparatın patentini alan Karabulut, elektrik ve telefon sektöründeki firmalardan talep bekliyor.
Elektrik arızalarında direklere inip çıkmak için kullanılan ‘ayakçık’ aparatının güvenli ve işlevsel olmadığını savunan Mehmet Karabulut, "Bu aparatla çap gözetmeden uzun süre direkte kalınabiliyor, Silindir direk bloğa, dairesel hareketlerle tırmanma sağlanabiliyor. 9 kilogramlık aparat toplamda 200 kilo taşıyabiliyor. Aletin üzerindeki makaralarla ihtiyaç duyulan malzemeler indirilip çıkartılabiliyor. Elektrik arızaları olduğunda direklere ulaşmak zor ve tehlikeliydi. Bu aparatla elektrik direklerine tırmanmak hem kolay hem de daha güvenli olacak" dedi.
'KİMSE BU KONUDA BİR FİKİR GELİŞTİRMEDİ'
Aparatın patentini de aldığını söyleyen Karabulut, "Bu aparatı tasarlayarak patentini aldım. Bu aleti kullanan kişi kısa sürede kurulumunu tamamlayıp direğe tırmanabiliyor. Beton ve demir direklere şu an vinç yardımıyla ulaşılırken bu aletle onlara da rahatlıkla ve güvenle çıkılıyor. Ürünümüzle ilgili seri üretime hazırız. Sipariş ve talep bekliyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Rizeli mucidin icadı ile direklere tırmanmak artık kolayRizeli mucidin icadı ile direklere tırmanmak artık kolayRizeli mucidin icadı ile direklere tırmanmak artık kolayRizeli mucidin icadı ile direklere tırmanmak artık kolay

PARTNERGökhan'ın 5,5 milyon liraya satılık tarihi köşküGökhan'ın 5,5 milyon liraya satılık tarihi köşkü
Sivas'ta demir ustasından 'pratik semaver'Sivas'ta demir ustasından 'pratik semaver'
Yaban keçileri için yem bırakıldıYaban keçileri için yem bırakıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

KGM'den sürücülere son dakika uyarısı!

KGM'den sürücülere son dakika uyarısı!

'Erdoğan'ı ikna etti, Binali Yıldırım istifa edecek!'

'Erdoğan'ı ikna etti, Binali Yıldırım istifa edecek!'

G.Saray'a müjde! Forvet transferinde mutlu son

G.Saray'a müjde! Forvet transferinde mutlu son

Kerem Alışık'tan aşk iddialarına açıklama

Kerem Alışık'tan aşk iddialarına açıklama

Böyle uyardı: Sayın Erdoğan... Yeni saldırı geliyor

Böyle uyardı: Sayın Erdoğan... Yeni saldırı geliyor

CHP ve İYİ Parti, Bodrum'da anlaşamadı

CHP ve İYİ Parti, Bodrum'da anlaşamadı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Son gün uyarısından sonra binlerce kişi akın etti!

Son gün uyarısından sonra binlerce kişi akın etti!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2019'un havası en temiz şehirleri belli oldu! Türkiye'den 4 yer listede

2019'un havası en temiz şehirleri belli oldu! Türkiye'den 4 yer listede

Mardin'de 150 kilogram patlayıcı ele geçirildi

Mardin'de 150 kilogram patlayıcı ele geçirildi

Küba'dan Türkiye'ye flaş ilaç teklifi!

Küba'dan Türkiye'ye flaş ilaç teklifi!

CHP'li Özgür Özel: Fazıl Say çizgisini korumaktadır, geri adım atan Erdoğan'dır

Bu sözler olay yaratacak: Fazıl Say değil Erdoğan geri adım attı

Çamlıca Kulesi'nde sona yaklaşıldı

Çamlıca Kulesi'nde sona yaklaşıldı

Minik buzağının sırtındaki detay hayrete düşürdü!

Doğduğundan beri sırtında taşıyor! Minik buzağı hayrete düşürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.