Rizeli muhtardan gece vakti yol operasyonu

Rize’de arazisinden yol geçmesini istemeyen vatandaşlar muhtarın organize ettiği gece operasyonuyla şoke oldu.

Rize Merkez’e bağlı Taşpınar Köyü Orta Mahalle mevkiinde 50 yıldır çözülemeyen yol problemi muhtarın kurduğu planla çözüldü. Özel bir şirketten kiraladığı iş makinasıyla gündüz yol yapımına başlayan muhtara arazi sahiplerinden bir kaçı tepki gösterdi. Tepkilere dayanamayan muhtar Ramazan Tüysüz yol yapımını yarıda bırakmak zorunda kaldı. Operatöre "İş makinasını yıka da git" diyen muhtar bölgede bulunan bir kulübede saatlerce bekledi. Operatör ile pusuya yatan muhtar Tüysüz arazisinden yol geçmesine izin vermeyen vatandaşların bölgeden çekilmesiyle işe koyuldu. Mahallenin başına ve sonuna gözlemci yerleştiren muhtar, operatörle birlikte iş makinesine çıkarak kolları sıvadı. Saatlerce süren gece operasyonun ardından mahalle yola kavuştu. "Ceset torbaları ile hastalarını taşıyorlardı"

Mahalle sakinlerinin yolu olmadığı için huzursuz olduğunu ve herkesten arazisinden yol geçmesi için tek tek konuşarak izin istediğini dile getiren Mahalle Muhtarı Ramazan Tüysüz “Seçildiğimiz zaman geldik baktık burada komşularımız çok huzursuz. Ceset torbalarıyla hastalarını taşıyorlar. 3 ay boyunca bu yolun başında oturdum düşündüm. Herkesle en ince ayrıntısına kadar konuştum, eşimle, çocuğumla evlerine gittim. Hiçbir sonuç alamadım. Baktım ki mahallenin kadınları hep arkamda, bana ‘Bize yol yap’ diyorlar. Düşündüm, baktım, biri arazi veriyor diğeri vermiyor. Yaptım bir güzel plan. Makinayı yıkadım. İnsanlar baktı ki bu makinayı yıkadı daha çalıştırmayacak. Operatöre de sende yıkadıktan sonra git dedim. İlerde bir kulübe var o kulübenin içerisine yattım, bekledim. Operatörü de çağırdım. Sordu bana abi ne planlıyorsun. Dedim ‘Bak biz bu yolu alacağız. Bizim ağamız Tayyip Erdoğan diyor ki ‘Bir gece ansızın gelebiliriz’ Biz de yapalım mı dedim böyle bir şey’ dedim. O da ‘Abi sen bana söyle başlayalım’ dedi. Yatsı ezanı okundu, yol vermeyen herkes camiye gitti. Bir adam yolun başına bir adam sonuna koyduk, bindik makinaya. Bir 10 dakika bir 10 dakika diye diye saat 02.30’da bitti” dedi.

"Yolu yaptıktan sonra operatörle köyden kaçtık"

Gece operasyonun ardından arazi vermeyen komşularının köye doğru geldiğinin haberini aldığını ve operatörle birlikte kaçtıklarını dile getiren Muhtar Tüysüz “Bıraktık çıktık yukarıya dedik ki herkes kaçsın. Her taraftan haber gelmeye başladı biri geliyor, öbürü geliyor diye. Döndüm operatöre ‘Sen yarın gelme buraya, merkezde buluşuruz’ dedim, kaçtım. Ertesi gün dedim ki köylümü bırakmayayım geleyim köye baktım ki yol 10 numara, o eski insanlar gitmiş, daha değişik insanlar gelmiş. Arabaları kapılarının önünde.’ Selamınaleyküm’ dedim baktım dünkü ile bugün insanların bakışı açısından baya bir fark var. Dedim ‘burası beton olacak’ daha da yaklaştılar bana. Öyle bir dolaştık, iki dolaştık, Allaha şükür bitti” şeklinde konuştu.

Jandarma komutanının kendisini arayarak durumu sorduğunu dile getiren Tüysüz “Tepki olacak diye korktum. Karakol komutanı aradı beni, dedim ona ‘Senin işin başka komutanım. Devletin işi yol, su, elektrik ya bende bunlardan bir tanesini yaptım. Ben jandarma istemiyorum buraya’ dedim o da Allah razı olsun gelmedi. Bir yerden başlamak lazım. Yol medeniyettir. İnsanlardan da korktuk ama yaptık. Köyde bir sıkıntım olduğunda, bir şey lazım olduğunda sürekli İl Genel Meclisi Başkanı İbrahim Türüt’ü arıyorum. O beni yönlendiriyor. Bakıyorum seçim olduğu günden bugüne bir yerlere gelmişiz. Allah ondan razı olsun” dedi.

"20 yıllık yol sorunumuz çözüldü"

Komşuları arazisinden yolun geçmediğine izin vermediği için evlerinin yıllarca yolsuz kaldığını ve hastalarını ceset torbaları ile zor koşullardan geçerek taşıdıklarını dile getiren Abdülkadir Kalkavan isimli mahalle sakini “Allah muhtarımızdan razı olsun. O olmasaydı bu vaziyet olmazdı. Aşağı yukarı 20 senedir buradan aşağıya yol istiyoruz. Bir tane arkadaşımız vardı, yol vermiyordu. ‘Etme, yapma’ dedik olmadı. Neyse şimdi geçtik orayı. Gece saat 1 de orayı da iş makinesiyle kazdık indik aşağıya doğru. O gitmişti evde değildi, sabah geldi ‘Burayı ne yaptınız, mahvettiniz buraları’ dedi. Yıllarca biz ceset torbasıyla çıkarttık hastalarımızı” diye konuştu. "Yol medeniyettir"

Muhtarın gece vakti özel kiraladığı iş makinesiyle araziye girerek risk aldığını dile getiren İsmail Tüysüz isimli bir başka mahalle sakini ise “Gece baktım muhtarımız yol vurmuş buraya. Yol medeniyettir, yol olmayan bir yere kanun, medeniyet gitmez. Ben de bir tırcıyım, muhtarı destekledik, izin verdik yaptı. Muhtarımız risk aldı, gecenin 12’sinde özel makine tuttu getirdi buraya. Gece o makinayı buraya getirmeseydi bu sorunu aşamayacaktık. Yol olmayan yerden hasta gider mi, ambulans gitmez hasta gitmez. Bunun yazı var kışı var. Hastalar evine gelemiyor. Adam Almanya’dan evine gelemiyor yatmaya. Anlaşmaları falan geçtik artık, deneme işlerini geçtik, baktık ki sonuç vermiyor kendi kanunlarımıza başvurduk” ifadelerini kullandı.

"Büyük Reis gibi ’Bir gece ansızın gelebiliriz’ dedik yaptık"

Gündüz çalıştıkları sırada komşularının kendilerine yol çalışması için izin vermediğini, muhtarla beraber gece saatlerini beklediklerini dile getiren Hüseyin Kalkavan ise “Gündüz arkadaşlarımız çalışıyordu burada. Bizimle şiddetli konuşunca bizde üzerine gitmedik, oturduk. Dedik bizde edelim bir çakallık bu iş olsun bitsin. O gidince bizde arkadan iş makinesiyle vurduk gittik. Valla şimdi bakıyorum çok güzel, mükemmel oldu. inşallah sonunu da görürüz. Zannetmiyorum ama inşallah affetmiştir bizi. Büyük Reisimizin dediği gibi ‘Bir gece ansızın gelebiliriz’ dedik yaptık yolu” açıklamasında bulundu.

Yol çalışmalarından önce herkesle konulduğunu fakat daha sonradan 1 komşularının yol vermekten vazgeçtiğini sözlerine ekleyen Kalkavan “İşin başında buradaki mal sahiplerinin hepsiyle konuşuldu, herkes kabul etti başladık. Biraz yaptık yolu. Devletin imkanlarıyla bir yere kadar götürdük işi. Bir komşumuz var, o ilk zamanlarda vereceğim dedi, hatta bununla ilgili kağıtlara imza da attı. Kapısına kadar gittik ama bir kamyonun geçeceği kadar yol olmadı orada. Dedik ona ki sen buradan yol verdin ama buradan taksi anca geçer buradan aşağıya biz malzemeyi nasıl vereceğiz. Evinin altındaki toprağı da alalım dedik, orada bir iki meyvesi var. Bize başladı bağırıp çağırmaya, bizde tabi bir yere kadar itiraz ettik sonra durmak zorunda kaldık. Şimdi de yine ondan izin bekliyoruz devam edebilmek için” dedi.