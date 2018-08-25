Rizeli ünlü türkücü kazada öldü

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- RİZE'de kontrolden çıkan otomobil, yaklaşık 40 metreden dereye uçtu. Kazada, otomobilin sürücüsü, kentin sevilen atma türkücülerinden Ahmet Çakar (29), yaşamını yitirdi. Kaza, saat 05.00 sıralarında Pehlivantaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Çakar, yönetimindeki plakası henüz bilinmeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak yaklaşık 40 metreden Pehlivantaşı Deresi'ne uçtu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde dereye uçan ve aracından savrulan sürücü Çakar'ın hayatını kaybettiği belirledi. Bölgeye gelen AFAD ekiplerince dereden çıkarılan Çakar'ın cesedi hastane morguna kaldırıldı. Kazada hurdaya dönen otomobil de çekiciyle bulunduğu dereden çıkarılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kazada haytatını kaybeden atma türkü sanatçısı Ahmet Çakar, 2016 yılında Ankara'da katıldığı Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin Başbakanı Binali Yıldırım'a atma türkü söylemişti. Genç yaşta hayatını kaybeden sanatçının ölümü, sevenlerini yasa boğdu.
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