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  4. Rizeli vatandaşın ayıyla güldüren diyaloğu: Gezme buralarda...

Rizeli vatandaşın ayıyla güldüren diyaloğu: Gezme buralarda...

27.10.2024 09:20
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Rize’de bir vatandaş kar yağan yaylada kış uykusuna yatmayan ayıyı görünce "Gezme buralarda git yat aşağı, çabuk doğru yatağa" diye seslendi.

Rizeli vatandaşın ayıyla güldüren diyaloğu: Gezme buralarda...

Rize’nin Çayeli ilçesine bağlı Vicvanak Yaylası’nda kış uykusuna yatmayan ayı, karların içerisinde yuvarlandığı sırada yayla sakini Burak Öztürk isimli vatandaş tarafından fark edildi. Ayıyı telefonu ile görüntülemeye başlayan Öztürk ayıya seslenmeyi de ihmal etmedi.

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Öztürk ayıya “Git yatsana, ne bekliyorsun? Git yat kar yağdı, git yat. Gezme buralarda git yat aşağı. Çabuk doğru yatağa. Hadi yürü, koş, çabuk yat aşağı bakayım hadi” diye seslendiği anları sosyal medyada paylaşırken, o görüntüler izleyenleri ise güldürdü.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Rize ayı
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