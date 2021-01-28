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Rizeli yangını görünce şoka girdi, itfaiyeyi aramak yerine "TEDAŞ’ı arayın" diye bağırdı

28.01.2021 18:24 | Son Güncelleme:
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Rize’nin merkeze bağlı Muradiye beldesinde 2 katıl bir evde çıkan yangın büyük korku ve paniğe neden oldu.

Rize’nin merkeze bağlı Muradiye beldesinde 2 katıl bir evde çıkan yangın büyük korku ve paniğe neden oldu. Yangını gören ve sosyal medya hesabından canlı yayına başlayan Rizeli bir vatandaş şaşkınlıktan itfaiyeyi aramak yerine yanan kabloları görüp "TEDAŞ’ı arayın" diye bağırdı.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Muradiye Beldesi Kömürcüler mahallesi Gündoğan Mevkii’nde bugün iki katlı bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüyen alevler bütün evi sardı. Yangını gören bir vatandaş ise hemen cep telefonunu eline alarak sosyal medya hesabından canlı yayına başladı. Canlı yayında yangını, nasıl büyüdüğünü ve çıktığı yeri anlatan vatandaşın çevredekilere "Elektrik kabloları yanıyor, TEDAŞ’ı arayın" diye bağırması da dikkatlerden kaçmadı.
Geçirdiği şok ve korku nedeniyle itfaiyeyi aramak aklına gelmeyen Rizeli vatandaş "Allah’ını seven gelsin. Cereyan telleri yanıyor. Evde arılarda vardı" diyerek sürekli mahalle halkına seslenmesi dikkat çekti. Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, ev yangında kullanılamaz hale geldi.

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