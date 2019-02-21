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Rizeli yine imkansızı başardı! İnşaat demirinden ATV yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 10:30 | Son Güncelleme

Arkadaşlarıyla girdiği iddia sonrası 'yapamazsın' sözlerine inat istediği aracı üreten Onur Günaydın, Rize'nin gözdesi oldu. Kimi aracıyla fotoğraf çektirirken kimi de 'şaşırmışsın' diyerek tepki gösterdiği Onur Günaydın'ın arabasının en büyük özelliği ise tamamen hurdalardan üretilmiş olması.

Rize'nin Çayeli İlçesi'ndeki Sabuncular Mahallesi'nde yaşayan Güanydın'ın aracıyla ilgili en büyük şikayeti ise ön takım olmadığı için hız yaptığı zaman aracının yolda duramaması. İşte Rizeli'nin son icadı...

Gören fotoğraf çektiriyor!

Babasından kalma eski atölyeyi kullanan Günaydın arkadaşlarının yapamazsın demeleri nedeniyle inat etti ve istediği aracı üretti. Ürettiği araçla köy içerisinde gezen Günaydın’a kimi ‘Sen şaşırmışsın’ derken kimi de aracıla fotoğraf çekiyor. Tamamen hurdalardan üretilen aracına binerek gezen Günaydın araçta ön takım olmamasından dolayı hız yaptığı zaman aracın yolda durmamasından şikayetçi.
İnşaat demirleri kullanarak yaptığı aracın ön iki tekeri el arabası lastiği, arkada ki tek teker ise motosiklet lastiği olan Günaydın, hurdacıdan aldığı kolla beslemeli benzinli motoru da aracına takarak gitmesini sağladı.
Herkesin kendisine ölmeye mi çalıştığını sorduğunu dile getiren genç kaşif Onur Günaydın “Onur Günaydın, bu iddia ile başladı yapamazsın dediler ben yaparım dedim. İmkan olursa daha güzel şeyler yaparız. Bu işlerden az çok anlıyoruz. Babamızın dükkânı boş duruyordu, dedik toplayalım malzemelerimizi yapalım, yaptık da. Görenler manyaksın sen diyor, fotoğrafını çekiyor, güzel olduğunu söylüyor. Asfaltta saatte 70- 80 km hizala ulaşabiliyor ama ön takım olmadığı için yolda tutamıyorsun. El yapımı olduğu için rot ayarı yok. Sağa sola yalpalayarak gidiyor sıkıntı oluyor” dedi.
Köy içerisinde ürettiği aracı kullandığını dile getiren Günaydın “Şahsi arabam yanımda olmadığında bunu köy yollarında kullanıyorum. 8-12'lik inşaat demiri kullandık. Onları parayla satın aldık, yarısını hurdadan topladık. Parça parça topladık mesela arka lastiği motosiklet lastiği, ön tarafı el arabası lastiği, freni motosiklet lastiği böyle parça parça topladık yapmayı başardık. Motoru jeneratör motoru 7 beygirlik bir güç üretiyor. Normalde manüel çalışma sistemi olması lazım ama biz onu bulamadık ip bağladık ipi çektik mi gitmeye başlıyor, bindin bindin binemedin gitti” şeklinde konuştu.
Aracı daha da geliştirip klima takmayı hedeflediğini dile getiren Günaydın “Geliştirmeyi düşünüyoruz işim filan oluyor ama geliştirmeye başlarsak bir sonrakini klimalı yapacağız” ifadelerini kullandı. Arkadaşı Onur Günaydın’ın araçtan önce 2 denemesi daha olduğunu dile getiren Ömer Burak Çelen isimli vatandaş ise “Arkadaşımla çocukluğumdan beri birlikteyiz, birlikte ilerlettik. Daha çok lastikler üzerinde durduk işte bu kadar çıkabildik. Geliştireceğiz ama bu imkânlarla bu kadar oluyor. İddia üzerine oldu, iddia üzerine olduğu için inat etti, inat üstüne de böyle bir şey çıktı. Sonra geliştirdi. Bundan önce iki tane daha yaptı. Çok büyük tepki veriyor. Çoğu kişi bunu nasıl yaptın dedi. Hata satın almak isteyenler bile çıktı” şeklinde konuştu.
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Anahtar Kelimeler:
Rize hurda araba

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