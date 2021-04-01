HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Rizeliler yalnız bırakmadı! Nijeryalı çift Rize'de tanıştı, Rize'de evlendi

Rizeliler yalnız bırakmadı! Nijeryalı çift Rize'de tanıştı, Rize'de evlendi

01.04.2021 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de İngilizce öğretmenliği yapan Nijerya asıllı Olatunji Sunday Fasansa ile Deborah Aluwabukola Falekulo ülkelerinden yaklaşık 8 bin km uzaklıkta tanıştıkları Rize’de dünya evine girdi.

Rizeliler yalnız bırakmadı! Nijeryalı çift Rize'de tanıştı, Rize'de evlendi

Nijerya asıllı Olatunji Sunday Fasansa (35) ile Deborah Aluwabukola Falekulo (27), öğrenim hayatlarını bitirdikten sonra iş hayatı için Rize’yi tercih etti. İkisi de özel bir kolejde İngilizce öğretmeni olan çift yaşadıkları şehir Rize’de tanışarak arkadaş oldu. Arkadaşlıkları aşka dönen çift evlenme kararı alarak düğünlerini memleketleri Nijerya’da değil de yaşadıkları şehir Rize’de yaptı.

RİZELİ DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI

Rizeli dostları da onları bu mutlu günlerinde yalnız bırakmayarak nikahlarına şahitlik etti. Rize Belediyesi Nikah salonunda düzenlenen törene çiftin arkadaşları ve öğrencileri katıldı. Pandemi nedeniyle düğün kısa sürse de çift salona ülkelerine ait yerel dansları yaparak girdi.

Türkiye’de bir çok ile gittiğini fakat doğası ve insan yapısı nedeniyle Rize’yi tercih ettiğini dile getiren Nijerya asıllı damat Olatunji Sunday Fasansa “Türkiye’de bir çok yere gittim. 2019’da Rize’ye geldim. Burayı çok seviyorum. Çünkü Rize doğa olarak çok güzel bir şehir ve hoşuma gidiyor. Rize’yi tercih ettik çünkü insanları çok iyi ve elinden geleni senin için yapıyorlar. Rize’de yaşıyoruz ve burada tanıştığımız için düğünü de burada yapma ihtiyacı duyduk” dedi.

''HİÇ HAYAL ETMEZDİM''

Rize’de evlenmeyi hiç aklına bile getirmese de bugün başına geldiğini ve halinden de çok memnun olduğunu dile getiren Nijeryalı gelin Deborah Aluwabukola Falekulo ise “Harika hissediyorum. Rize gelini olmak, Rize’de evlilik yapmak benim için çok iyi bir tecrübe oldu, onun için harika oldu. Hiç hayal etmezdim, düşünmezdim Rize’de evlenmeyi ama şimdi oldu” ifadelerini kullandı.

Fasansa’nın adres sormasıyla başlayan dostluğun ardından Rize’deki en iyi arkadaşlarından biri olan iş adamı Özgür Özyılmaz da “Arkadaşımız caddede gezerken ev arıyordu. Bizde gördük onu sohbet ettik. Yardımcı olduk ev bulmasına. Yaklaşık 1 buçuk yıl önce tanıştık kendisiyle. Evlenmeye niyeti vardı, düğün hazırlıklarını da yaptık. Kendisi burada bir özel okulda çalışıyor, öğretmenlik yapıyor. Bir an önce evlenmek istediler. Burada da evlendiler” şeklinde konuştu.

Screenshot_22

Screenshot_23

Screenshot_24

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doğum sancısını hafife alan erkeklerden istedi: Testislerinize 20 dakika vurunDoğum sancısını hafife alan erkeklerden istedi: Testislerinize 20 dakika vurun
Bir anlık dikkatsizlik! Minik çocuk feci şekilde yandıBir anlık dikkatsizlik! Minik çocuk feci şekilde yandı
72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti
Anahtar Kelimeler:
Rize
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Kritik veriler açıklandı! Günlük vaka sayısı 37 bini aştı

Kritik veriler açıklandı! Günlük vaka sayısı 37 bini aştı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Karadeniz’e 'çay göçü' için 10 gün izole şartı

Karadeniz’e 'çay göçü' için 10 gün izole şartı

Bakan Koca: Mutasyonun Türkiye'deki oranı yüzde 75'lere ulaştı

Bakan Koca: Mutasyonun Türkiye'deki oranı yüzde 75'lere ulaştı

Kılıçdaroğlu 'yeter artık' diyerek duyurdu: Kapatacağız

Kılıçdaroğlu 'yeter artık' diyerek duyurdu: Kapatacağız

Diğer Haberler

18 yaşına girdiği gün 44 yaşındaki adama kaçıp evlendi! Damadı gören aile sinir krizi geçirdi: ''Şu yanındakine bak''

18 yaşına girdiği gün 44 yaşındaki adama kaçıp evlendi!

Üzerine kaynar süt dökülen 1 yaşındaki çocuk feci şekilde yandı

Bir anlık dikkatsizlik! Minik çocuk feci şekilde yandı

Bursa'da Roma döneminden kalma heykeli satmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı

Roma döneminden kalma! Değeri dudak uçuklattı

Kırıkkale'de otomobil devrildi: 2 yaralı

Feci kaza! Yaralılar var

Kırıkkale'de başıboş gezen pitpull 8 yaşındaki çocuğa saldırdı

Dehşet anları! Pitpull çocuğa saldırdı

İzmir'de bıçaklı kavgada bir kişi öldü

Akrabaların kavgası ölümle bitti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.