Rizeliler yalnız bırakmadı! Nijeryalı çift Rize'de tanıştı, Rize'de evlendi

Nijerya asıllı Olatunji Sunday Fasansa (35) ile Deborah Aluwabukola Falekulo (27), öğrenim hayatlarını bitirdikten sonra iş hayatı için Rize’yi tercih etti. İkisi de özel bir kolejde İngilizce öğretmeni olan çift yaşadıkları şehir Rize’de tanışarak arkadaş oldu. Arkadaşlıkları aşka dönen çift evlenme kararı alarak düğünlerini memleketleri Nijerya’da değil de yaşadıkları şehir Rize’de yaptı.

RİZELİ DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI

Rizeli dostları da onları bu mutlu günlerinde yalnız bırakmayarak nikahlarına şahitlik etti. Rize Belediyesi Nikah salonunda düzenlenen törene çiftin arkadaşları ve öğrencileri katıldı. Pandemi nedeniyle düğün kısa sürse de çift salona ülkelerine ait yerel dansları yaparak girdi.

Türkiye’de bir çok ile gittiğini fakat doğası ve insan yapısı nedeniyle Rize’yi tercih ettiğini dile getiren Nijerya asıllı damat Olatunji Sunday Fasansa “Türkiye’de bir çok yere gittim. 2019’da Rize’ye geldim. Burayı çok seviyorum. Çünkü Rize doğa olarak çok güzel bir şehir ve hoşuma gidiyor. Rize’yi tercih ettik çünkü insanları çok iyi ve elinden geleni senin için yapıyorlar. Rize’de yaşıyoruz ve burada tanıştığımız için düğünü de burada yapma ihtiyacı duyduk” dedi.