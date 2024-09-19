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  4. Rizelileri sinirlendiren olay! 70 yıldır sergilenen Sakal-ı Şerif kayıplara karıştı

Rizelileri sinirlendiren olay! 70 yıldır sergilenen Sakal-ı Şerif kayıplara karıştı

19.09.2024 13:08
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Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
19.09.2024 13:08
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Köyde tam 70 yıldır sergileniyordu. Köyün mübarek gün ve gecelerde köy camisinde özel ilgi gören Sakal-ı Şerif çalındı! Köy halkı "Köyümüzün en güzel emanetiydi. Akpınar Köyü olarak rezil olduk." şeklinde yaşanan olayla alakalı söylemlerde bulundu.

Rize'nin Akpınar Köyü’nde Camii cemaati Cumartesi gecesi camilerinde Mevlid Kandili’ni idrak etmek istedi. Sakal-ı Şerif’i caminin Yatılı Kur’an Kursu’nda bulunan vakfı odasındaki dolapta saklanıyordu. Mevlid Kandili için Sakal-ı Şerif’i camiye getirmek isteyen yöneticiler dolabı açtığında ne olduğunu şaşırdı.
Yerinde bulamadıkları Sakal-ı Şerif’in çalındığını anlayan yöneticiler, jandarmaya haber verdi. Jandarma yaşanan olayla alakalı inceleme başlattı.

“Ne zaman alındığı belli değil”

Köy sakinlerinden Muhammet Ergin, “Köyümüzden Sakal-ı Şerif alındı, götürüldü buradan. Ne zaman alındığı belli değil. Kandil gecesi mi alındı belli değil. Kandil gecesi mağdur olduk. Bunun bulunmasını, geri getirilmesini istiyoruz. Yakın zamanda inşallah bulunur. Mevlid gecesi gidip kutuyu açıp bakıldığında orada olmadığı anlaşıldı. Kamera kayıtlarında da bulamadılar. Çok büyük sıkıntı. Bulunması, buraya getirilmesi gerekiyor” ifadesi kullanıldı.

“Rezil olduk”

Mevlid Kandili’nde Sakal-ı Şerifi görmek istediklerini ama yerinde bulamadıklarını bu nedenle çok üzgün olduklarını dile getiren bir başka köy sakini Ali Yılmaz ise “Sakal-ı Şerif çalındı. Ne zaman çalındığı belli değil. Biz Mevlid’i Şerif Kandili’nde öğrendik. Bu köyümüzün en güzel emanetiydi. Akpınar Köyü olarak rezil olduk diyebilirim. Manevi değeri vardı. Köyün bereketiydi. Biran önce bulunmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.
Sakal-ı Şerif’in bir an evvel bulunmasını isteyen köylüler suçlu veya suçlularında cezalandırılmasını talep ediyor.
Sosyal medyada durumun duyulmasının ardından çarpıcı yorumlar yapıldı. İşte o yorumlardan bazıları;

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rize kandil sakal
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