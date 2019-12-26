Rize’nin Ardeşen ilçesindeki örtü yangını 3 gündür aralıksız devam ediyor

Rize’nin Ardeşen ilçesinde 3 gün önce başlayan örtü yangını devam ediyor.

Eski Armutluk Köyü’nde ormanlık alanda çıkan yangına arazi şartları nedeniyle müdahale edilemezken, ulaşımın zor olduğu bölge yerleşim yerleri için tehdit oluşturmuyor. Eski Armutluk Köyü Muhtarı Muhammet Zenginal yangınla ilgili yaptığı açıklamada, “Orman İşletme görevlileri ile jandarma ve itfaiye ekipleri orada. Ancak müdahale edilemiyor. Kaçkar Bölge İtfaiyesi’nden 1, Tunca Belediyesi’nden de 1 itfaiye aracı orada bekliyor fakat müdahale edilemiyor. Helikopter noktasında talebimiz oldu. Kaymakamımızla görüştük. Eğer yerleşim yerlerini, evleri tehlike altına alacak bir şey olursa gerekli müdahale yapılacak dendi. Yerleşim yerlerinde şuanlık herhangi bir sıkıntı yok. Ormanlık alan yanıyor” ifadelerini kullandı.

