HABER
  4. Rize’nin Ardeşen ilçesindeki örtü yangını 3 gündür aralıksız devam ediyor

Rize’nin Ardeşen ilçesindeki örtü yangını 3 gündür aralıksız devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 13:15 | Son Güncelleme

Rize’nin Ardeşen ilçesinde 3 gün önce başlayan örtü yangını devam ediyor.Eski Armutluk Köyü’nde ormanlık alanda çıkan yangına arazi şartları nedeniyle müdahale edilemezken, ulaşımın zor olduğu bölge yerleşim yerleri için tehdit oluşturmuyor.

Rize’nin Ardeşen ilçesinde 3 gün önce başlayan örtü yangını devam ediyor.
Eski Armutluk Köyü’nde ormanlık alanda çıkan yangına arazi şartları nedeniyle müdahale edilemezken, ulaşımın zor olduğu bölge yerleşim yerleri için tehdit oluşturmuyor. Eski Armutluk Köyü Muhtarı Muhammet Zenginal yangınla ilgili yaptığı açıklamada, “Orman İşletme görevlileri ile jandarma ve itfaiye ekipleri orada. Ancak müdahale edilemiyor. Kaçkar Bölge İtfaiyesi’nden 1, Tunca Belediyesi’nden de 1 itfaiye aracı orada bekliyor fakat müdahale edilemiyor. Helikopter noktasında talebimiz oldu. Kaymakamımızla görüştük. Eğer yerleşim yerlerini, evleri tehlike altına alacak bir şey olursa gerekli müdahale yapılacak dendi. Yerleşim yerlerinde şuanlık herhangi bir sıkıntı yok. Ormanlık alan yanıyor” ifadelerini kullandı.

Paraları say say bitmiyor! Instagram'ın zengin çocuklarının Noel keyfi Paraları say say bitmiyor! Instagram'ın zengin çocuklarının Noel keyfi
Bakan Pakdemirli: Karadeniz'deki yangınların tamamı söndürüldü (2)Bakan Pakdemirli: Karadeniz'deki yangınların tamamı söndürüldü (2)
Ankara'da yılbaşı öncesi 10 bin 404 şişe sahte içki ele geçirildiAnkara'da yılbaşı öncesi 10 bin 404 şişe sahte içki ele geçirildi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kanal İstanbul polemiğinde yeni gelişme! O isim görevden alındı

Kanal İstanbul polemiğinde yeni gelişme! O isim görevden alındı

O bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini sattı

O bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini sattı

Yarım asırlık firma konkordato ilan etti!

Yarım asırlık firma konkordato ilan etti!

Emniyet Müdür Yardımcısı hayatını kaybetti

Emniyet Müdür Yardımcısı hayatını kaybetti

'Marmaray’ı Ecevit yaptı' dedi, sosyal medya karıştı

'Marmaray’ı Ecevit yaptı' dedi, sosyal medya karıştı

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Uzman çavuş hayatını kaybetti!

Uzman çavuş hayatını kaybetti!

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MHP'den çok sert açıklama: 'Trol' ve 'troliçe'ler kendileri çalıp, kendileri oynamakta

MHP'den çok sert açıklama!

Son dakika: Karaköy'de başörtülü kızlara saldıran Semahat Yolcu'nun tutukluluğunun devamına karar verildi

Karaköy'de başörtülü kızlara saldırmıştı! Yeni gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanal İstanbul'u nasıl yapacaklarını açıkladı

Kanal İstanbul'la ilgili merak edilen soruya yanıt!

Hatay'da damda erkek cesedi bulundu

Hatay'da damda erkek cesedi bulundu

Libya'ya Türk askeri gönderilecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Libya'ya Türk askeri gönderilecek mi? Erdoğan açıkladı

Son dakika! Bakan Pakdemirli: Karadeniz'deki yangınlar kontrol altına alındı

Karadeniz'deki yangınlara ilişkin flaş açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.