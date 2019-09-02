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Rize’nin Derepazarı ilçesinde heyelan nedeniyle 3 ev tahliye edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 02.09.2019 17:08 | Son Güncelleme

Şiddetli yağış Rize’nin Derepazarı ilçesinde de etkili oldu.Rize’de gece saatlerinde başlayan şiddetli yağış hayatı olumsuz yönde etkilerken, Derepazarı ilçesinde birçok bölgede toprak kaymaları meydana geldi.

Rize’nin Derepazarı ilçesinde heyelan nedeniyle 3 ev tahliye edildi

Şiddetli yağış Rize’nin Derepazarı ilçesinde de etkili oldu.
Rize’de gece saatlerinde başlayan şiddetli yağış hayatı olumsuz yönde etkilerken, Derepazarı ilçesinde birçok bölgede toprak kaymaları meydana geldi. İlçeye bağlı Merkez mahallesi, Tersane mahallesi şiddetli yağıştan meydana gelen toprak kaymalarından olumsuz etkilenirken, Eriklimanı Mahallesi’nde ise heyelan nedeniyle yola inen büyük toprak kütlesi mahalleye ve çevre mahallelere giden yolun trafiğe kapanmasına neden oldu. Heyelan nedeniyle risk altında olduğu düşünülen 3 ev tahliye edildi.
Derepazarı Belediye Başkanı Selim Metin “İlçemizde bugün yağan şiddetli yağmur nedeniyle tarım arazilerimizde çöküntüler meydana geldi. Belediye olarak tüm ekiplerimiz ile sahadayız. Yağmurun yerini güneşe bırakmasıyla çalışmalarımızı hızlandırdık. 3 ev risk altında olduğu gerekçesiyle tahliye edildi. Allah’a şükürler olsun herhangi bir can kaybımız yok. Yetkili kurumlar tarafından yapılacak hasar tespit çalışmalarının ardından bilançoyu öğreneceğiz” dedi.

Rize’nin Derepazarı ilçesinde heyelan nedeniyle 3 ev tahliye edildi

Rize’nin Derepazarı ilçesinde heyelan nedeniyle 3 ev tahliye edildi

Rize’nin Derepazarı ilçesinde heyelan nedeniyle 3 ev tahliye edildi

Rize’nin Derepazarı ilçesinde heyelan nedeniyle 3 ev tahliye edildi

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