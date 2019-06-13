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Rize’nin Fırtına Vadisi’ndeki yıkımlar devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 09:21 | Son Güncelleme

Rize’nin Çamlıhemşin ve Ardeşen ilçelerindeki Dünya Doğayı Koruma Vakfı’nca (WWF) korunması gereken 200 ekolojik saha arasında gösterilen Fırtına Vadisi boyunca bulunan kaçak yapıların yıkımı 2 gündür devam ediyor.Cumhurbaşkanlığınca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın geçtiğimiz yıl Türkiye genelinde yürürlüğe koyduğu İmar Barışı uygulamasını fırsat bilerek ve özellikle yaylalarda ve SİT alanlarında son dönemlerde görülen kaçak yapılaşmanın önüne geçmek amacıyla Ardeşen ve Çamlıhemşin ilçeleri Fırtına Vadisi boyunca İl Özel İdaresince alınan yıkım kararlarının uygulanması kapsamında 20 Mayıs tarihinde harekete geçilmişti.

Rize’nin Çamlıhemşin ve Ardeşen ilçelerindeki Dünya Doğayı Koruma Vakfı’nca (WWF) korunması gereken 200 ekolojik saha arasında gösterilen Fırtına Vadisi boyunca bulunan kaçak yapıların yıkımı 2 gündür devam ediyor.
Cumhurbaşkanlığınca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın geçtiğimiz yıl Türkiye genelinde yürürlüğe koyduğu İmar Barışı uygulamasını fırsat bilerek ve özellikle yaylalarda ve SİT alanlarında son dönemlerde görülen kaçak yapılaşmanın önüne geçmek amacıyla Ardeşen ve Çamlıhemşin ilçeleri Fırtına Vadisi boyunca İl Özel İdaresince alınan yıkım kararlarının uygulanması kapsamında 20 Mayıs tarihinde harekete geçilmişti. Vadideki toplamda 21 adet kaçak ve ruhsatsız yapıdan biri olarak gösterilen Akkaya köyünde Fırtına Deresi kenarındaki Kemal Eksilmez’e ait 3 katlı yapının yıkımı için başlatılan çalışmalara kaçak bina sahipleri büyük tepki göstermiş, gerginlik yaşanmıştı. Kaçak yapı sahiplerine önceden yıkım için ’tebligat’ gitmediği iddiasıyla yıkımlar ileri bir tarihe ertelenmişti. Yıkımlar tebligat için yasal sürenin dolmasının ardından 11 Haziran günü yeniden başlamıştı. Yoğun güvenlik önlemleri altında sabah erken saatlerde başlayan yıkımlarda 2 günde 15’e yakın kaçak bina yıkıldı. Bazı bina sahipleri ise kaçak yapılarını kendileri yıktı. Yıkımlarda herhangi bir sorun yaşanmazken, bölgedeki binaların yıkımlarının hafta sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Rize’nin Fırtına Vadisi’ndeki yıkımlar devam ediyor

Rize’nin Fırtına Vadisi’ndeki yıkımlar devam ediyor

Rize’nin Fırtına Vadisi’ndeki yıkımlar devam ediyor

Rize’nin Fırtına Vadisi’ndeki yıkımlar devam ediyor

Rize’nin Fırtına Vadisi’ndeki yıkımlar devam ediyor

Rize’nin Fırtına Vadisi’ndeki yıkımlar devam ediyor

Rize’nin Fırtına Vadisi’ndeki yıkımlar devam ediyor

Rize’nin Fırtına Vadisi’ndeki yıkımlar devam ediyor

Rize’nin Fırtına Vadisi’ndeki yıkımlar devam ediyor

Rize’nin Fırtına Vadisi’ndeki yıkımlar devam ediyor

Rize’nin Fırtına Vadisi’ndeki yıkımlar devam ediyor

Rize’nin Fırtına Vadisi’ndeki yıkımlar devam ediyor

Rize’nin Fırtına Vadisi’ndeki yıkımlar devam ediyor
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