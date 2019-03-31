Rize'nin Güneysu ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Rıfat Özer kazandı

Rize'nin Güneysu ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Rıfat Özer kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Rıfat Özer 2 bin 396, İYİ Parti adayı Sefer Özer 355, Saadet Partisi adayı Vahdet Erdoğan 73 oy aldı.

- Özer'in öz geçmişi-

Rıfat Özer, 21 Mart 1979'da İstanbul'da doğdu.

İlk ve orta eğitimini İstanbul'da lise eğitimini baba ocağı Güneysu'da tamamladı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rize Meslek Yüksek Okulu'nda İşletmecilik Programında Ön Lisans eğitimi aldı.

Lisans Eğitimini Anadolu Üniversitesi yönetim ve organizasyon alanında tamamladı.

Esnaf olan Özer, 2016 yılından bu yana Güneysu Spor Kulübü Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Özer, ayrıca İlim Öğrenenlere Yardım Vakfı'nda Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmaktadır.

