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Rize’nin Güneysu ilçesinde kamp kurmak için gittikleri Handüzü Yaylası’ndaki ormanlık alanda kaybolan 6 kişilik gruba ulaşıldı.

YAŞAM HABERLERİ  | 01.09.2019 23:42 | Son Güncelleme

Rize’nin Güneysu ilçesinde kamp kurmak için gittikleri Handüzü Yaylası’ndaki ormanlık alanda kaybolan 6 kişilik gruba ulaşıldı.

Rize’nin Güneysu ilçesinde kamp kurmak için gittikleri Handüzü Yaylası’ndaki ormanlık alanda kaybolan 6 kişilik gruba ulaşıldı.

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