Rize’nin Güneysu ilçesinde kamp kurmak için gittikleri Handüzü Yaylası’ndaki ormanlık alanda kaybolan 6 kişilik gruba ulaşıldı.

Rize\u2019nin G\u00fcneysu il\u00e7esinde kamp kurmak i\u00e7in gittikleri Hand\u00fcz\u00fc Yaylas\u0131\u2019ndaki ormanl\u0131k alanda kaybolan 6 ki\u015filik gruba ula\u015f\u0131ld\u0131.Endi\u015fe yaratan g\u00f6r\u00fcnt\u00fc! \u00c7ok tart\u0131\u015f\u0131lacak iddia\u0130ki ayl\u0131k anne 4'\u00fcnc\u00fc kattan atlayarak intihar ettiTart\u0131\u015ft\u0131klar\u0131 \u015fahs\u0131 b\u0131\u00e7aklayarak \u00f6ld\u00fcrd\u00fckleri iddia edilen 3 ki\u015fi tutukland\u0131
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