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  4. Rize’nin İkizdere ilçesinde heyelana maruz kalan evler yıkılacak

Rize’nin İkizdere ilçesinde heyelana maruz kalan evler yıkılacak

31.03.2021 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize’nin İkizdere ilçesinde geçtiğimiz hafta meydana gelen heyelan sonrasında zarar gören 1 ev için yıkım kararı, 2 ev için ise yıkım gerçekleşene kadar tahliye kararı alındı.Heyelan ilçeye bağlı Ayvalık köyünde geçtiğimiz hafta meydana geldi.

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Rize’nin İkizdere ilçesinde geçtiğimiz hafta meydana gelen heyelan sonrasında zarar gören 1 ev için yıkım kararı, 2 ev için ise yıkım gerçekleşene kadar tahliye kararı alındı.
Heyelan ilçeye bağlı Ayvalık köyünde geçtiğimiz hafta meydana geldi. Sağanak yağışlar sonrasında heyelan meydana gelen heyelan nedeniyle 3 yıl uğraşarak inşaatını tamamladıktan 2 gün sonra yaşanan heyelanda Tozkoparan ailesi ve 2 akrabasının evi zarar gördü. Heyelanı gören Ömer Tozkoparan ise henüz 2 gün kalabildiği evin alt kısmının kayarak boşalmasına neden olduğunu görünce ise kalp krizi geçirmişti.
AFAD Rize İl Müdürlüğü tarafından yapılan incelemeler sonra bölgede zarar gören Ömer Tozkoparan’a ait ev ile 2 akrabasının evinde risk oluşturduğu için ‘Oturulamaz’ kararı verildi. Yapılan çalışmaların neticesinde alt kısmındaki kayalar kayarak tamamen boşalan Ömer Tozkoparan’a ait 3 katlı ev hakkında yıkım kararı çıkartılırken 2 akrabasının evi hakkında ise ‘Yıkım gerçekleşene kadar oluşacak risklerden dolayı tahliye’ kararı alındı.

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