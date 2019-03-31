Rize'nin İyidere ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Saffet Mete kazandı.

Rize'nin İyidere ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Saffet Mete kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Saffet Mete 2 bin 231, MHP adayı Osman Mete bin 211, Saadet Partisi adayı Mustafa Aydın Kartal 105 oy aldı.

- Mete'nin özgeçmişi-

1 Ocak 1974 Rize İyidere doğumlu olan Mete, 1996 yılından itibaren aile şirketlerinin çeşitli bölümlerinde görev yaptı. 2009 yılından itibaren şirketlerinin Karadeniz Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi.

Rize Kızılay Genel Sekreterliği görevini yürüten Mete, Çaykur Rizespor Kulübünde Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

Mete, evli ve 4 çocuk babasıdır.

