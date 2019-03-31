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Rize'nin Kalkandere ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Kenan Yıldırım kazandı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 20:38 | Son Güncelleme

Rize'nin Kalkandere ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Kenan Yıldırım kazandı.

Rize'nin Kalkandere ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Kenan Yıldırım kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Kenan Yıldırım 2 bin 235, Saadet Partisi adayı Mehmet Özdemir bin 19, MHP adayı Abdullah Çakmak 119 oy aldı.

-Yıldırım'ın özgeçmişi-

Kenan Yıldırım, 1959 yılında Kalkandere doğumludur. İlk ve orta eğitimini Rize'de, lise eğitimini ise İstanbul'da tamamladı. İnşaat sektöründe faaliyet gösteren aile şirketinin Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmektedir.

Uzun yıllar siyasetin içinde bulunmuş olup bu süreç içerisinde siyasi parti yöneticiliği, belediye meclis üyeliği ve başkan vekilliği yapmıştır. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev alan Yıldırım, 30.Mart 2014 yerel seçimlerde Saadet Partisi'nden Kalkandere Belediye Başkanı seçildi.

AK Parti'ye katılan Yıldırım, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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