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Rize'nin tanıtım filmi yayımlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 16:48 | Son Güncelleme

Aytekin KALENDER RİZE-DHA Rize'de valiliğin katkılarıyla Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 'Suyun her hali, Rize' isimli tanıtım filmi hazırlandı.

Aytekin KALENDER RİZE-DHA Rize'de valiliğin katkılarıyla Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 'Suyun her hali, Rize' isimli tanıtım filmi hazırlandı. Kentin tarihi, doğası ve suyun her halinin anlatıldığı filmle, Rize ulusal ve uluslararası fuarlarda tanıtılacak. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Rize Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Hocaoğlu, Rize için 2018 yılının verimli bir turizm yılı olarak geçtiğini belirtti. Hocaoğlu, 2019'a da aynı ümitlerle giriyoruz. Önümüzde kış ve onun getirdiği hareketlilik var. Rize'de kış mevsiminde de güzel faaliyetler yapılıyor. Özellikle bu konuda Türkiye'de sadece yöremizde yapılan helikopterli kayak sporu 'heliski'den bahsetmek gerekir. Heliski faaliyet bu yılda Kaçkarlar'da gerçekleştirilecek. Yaz döneminde yaşanan hareketliliği kış döneminde de görmüş olacağız. 2018 yılında 900 bini aşkın ziyaretçi ilimize geldi. Bunun yaklaşık 120 bini yabancı ziyaretçilerden oluşuyor. Özellikle Orta Doğu ve Körfez ülkeleri başta olmak üzere İran, Azerbaycan ve Gürcistan olmak üzere hemen hemen her ülkeden ziyaretçileri ağırladık dedi. 2018 yılında da tanıtım çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirten Hocaoğlu şunları söyledi Bir taraftan gelen ziyaretçileri ağırlayıp bir taraftanda tanıtımlarımız devam ediyor. Hem yerli hemde yabancı turizm fuarlarında faaliyetlerimizi sürdürdürüyoruz. İlimizin önemli potansiyele sahip bölgelerinde, yerinde tanıtımlar yaparak ziyaretçilerin ilgisini buralara taşıdık. Bu faaliyetlerimizi de 2018'ın sonuna doğru hazırladığımız bir tanıtım filmi ile adeta taçlandırdık. Tanıtım filmimiz; Rize'nin ana öznesini oluşturan doğa, tarih, yeşil ve su eksenli bir film oldu. Bu tanıtım filminde ilimizin bütün potansiyelini en güzel görüntülerle ele alarak kısa ve öz bir çalışma gerçekleştirdik. Rize'de suyun, yeşilin ve tarihin yolculuğunu bu filmde vurguladık.

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