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Rize’nin yaylalarına kar yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 14:46 | Son Güncelleme

RİZE’nin Çamlıhemşin ilçesinde yüksek rakımlı yaylalara kar yağdı.

Rize’nin yaylalarına kar yağdı

Yalçın ŞAHİN/ÇAMLIHEMŞİN (Rize), (DHA) - RİZE’nin Çamlıhemşin ilçesinde yüksek rakımlı yaylalara kar yağdı. Yaz aylarında kar sürprizi ile karşılaşan turistler, şaşkınlık yaşadı.
Çamlıhemşin ilçesi Yukarı Kavron Yaylası’nda dün gece saatlerinde etkili olan soğuk hava ile birlikte kar yağdı. Kısa süreli etkili olan kar yağışı ile yayla beyaza büründü. Kar kalınlığı yer yer 3 santimetreyi buldu. Yaz aylarında kar sürprizi ile karşılaşan turistler, şaşkınlık yaşadı. Otel ve pansiyonlarından çıkarak kar yağışını seyreden tatilciler, fotoğraf çektirdi, selfie yaptı.

FOTOĞRAFLI

Rize’nin yaylalarına kar yağdıRize’nin yaylalarına kar yağdıRize’nin yaylalarına kar yağdıRize’nin yaylalarına kar yağdı

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