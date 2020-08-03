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Rizespor oyuncusu Mykola Moroziuk'un eşi Irina Moroziuk, iç çamaşırsız tenis oynadı!

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 03.08.2020 16:41 | Son Güncelleme

Yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Rizespor oyuncusu Mykola Moroziuk'un eşi Irina Moroziuk, iç çamaşırsız bir şekilde tenis oynamasıyla sosyal medyada gündem olmayı başardı.

Rizespor oyuncusu Mykola Moroziuk'un eşi Irina Moroziuk, iç çamaşırsız tenis oynadı!

Çaykur Rizespor forması giyen Mykola Morozyuk eşi Irina Moroziuk, paylaşımlarıyla adından söz ettirmeyi sürdürüyor.Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ve iddialı paylaşımlarıyla dikkat çeken Irina Moroziuk, tatili esnasında yaptıklarını takipçileriyle sık sık paylaşmayı ihmal etmiyor.

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Son olarak tenis oynadığı anları takipçilerine aktaran Moroziuk'un iç çamaşırsız oluşu, takipçileri tarafından hemen fark edildi. Sarı elbisesiyle göz kamaştıran Irina Moroziuk bu paylaşımlarıyla Rizespor taraftarlarının da beğenisini kazandı.

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KULÜP BAŞKANI OLMUŞTU

Irina Morziuk geçtiğimiz aylarda, Ukrayna'nın amatör küme takımlarında FC Lion takımının başkanı olmuştu.Moroziuk, Ukrayna'da ilk kadın başkan olurken konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Aslan yavrularım, FC Lion'ın başkanı olmaktan onur duyuyorum. Büyük hedeflerimiz var. Lviv Futbol Federasyonu'nun bizi destekleyeceği ve resmi maçlara katılmaya devam etmemize izin vereceğimize inanıyorum. Birleşik, güçlü ve bağımsız bir Ukrayna için varız." ifadelerini kullanmıştı.

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