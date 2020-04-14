RKE: Almanya'da vakalarda hafif gerileme var

Almanya’nın salgınla mücadelede en etkili kurumlarından biri olan Robert Koch Enstitüsü'nün (RKE) Başkanı Lothar Wieler, Berlin’de düzenlediği basın toplantısında koronavirüsle ilgili son gelişmeler hakkında bilgi verdi. Wieler, Almanya’da COVID-19 hasta sayısının yüksek bir seviyeye ulaştığını belirterek "Ancak rakamların gerilediğine dair bir eğilim gözlenmiyor" dedi. Wieler, bu nedenle halihazırda alınan önlemlere devam edilmesini isteyerek vatandaşlara "Önemleri gevşetmeyin“ mesajı verdi.

Almanya’da hastanelerde yeterince yoğun bakım yatağı ve solunum cihazının olmasını olumlu bir durum olarak değerlendiren Wieler, "Mevcut dinamikle bir sıkışıklık yaşanması beklenmiyor" dedi.

İyileşenlerin sayısı arttı

Robert Koch Ensitüsü'nün verilerine göre Almanya'da dün 2 bin 82 yeni tip koronavirüs vakası daha tespit edildi. Böylece ülkede toplam vaka sayısı 126 bin 500’e yükseldi. Hastalıktan yaşamını yitirenlerin toplam sayısı ise 2 bin 998 olarak açıklandı. İyileşenlerin sayısının da 68 bin 200’e yükseldiği belirtildi. Hastalığı hafif semptomlarla geçirenlere test yapılmamış olabileceği göz önünde bulundurularak bu sayının daha yüksek olabileceği tahmin ediliyor.