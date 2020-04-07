RKE: Azalan vaka sayısına rağmen can kaybı artacak

Robert Koch Enstitüsü (RKE) Başkanı Lothar Wieler, Almanya’da koronavirüs ile mücadelede rahatlama yaşandığını söylemek için henüz çok erken olduğunu vurgulayarak uyardı. Berlin'deki basın toplantısında son rakamlara ilişkin verileri açıklayan Wieler, "Yeni vaka sayısındaki azalmaya rağmen bir rahatlamadan söz edilemez" dedi.

Enstitü Başkanı Wieler, ilaveten hastalığın yayılma oranının 1,2-1,5 arasında seyrettiğine dikkat çekerek, bunun enfekte olmuş bir kişinin 1,2 ila 1,5 kişiye bulaştırdığı şeklinde yorumlanması gerektiğini hatırlattı. Robert Koch Enstitüsü, geçen Cuma günü virüs taşıyan bir kişinin bulaştırdığı kişi sayısını bir olarak açıklamış, bu rakamda daha da düşüş beklendiğini duyurmuştu. Son rakamlar ise öngörülenin aksine hafif bir artışa işaret ediyor.

Almanya’daki vaka sayısı 100 bin

Robert Koch Enstitüsü, yeni tespit edilen vaka sayısının Almanya'da 3 bin 800 olduğunu, bununla beraber ülkedeki toplam vaka sayısının yaklaşık 100 bine ulaştığını da duyurdu. SARS-CoV-2 rakamalarına ilişkin Robert Koch Enstitüsü ile Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi’nin verileri arasında farklılıklar dikkati çekiyor. Bunun nedeninin RKE’nin rakamları günde bir kez güncellemesi olduğu bildiriliyor.