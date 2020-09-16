RKI: Almanya'da birden fazla korona aşısı bulunabilir

İlkbaharda konu ile ilgili bir çalışma grubu oluşturan Stiko'nun belirlediği öncelik grubunda tıbbi personel, kronik hastalığı olanlar ile yaşlılar ilk sırada yer alıyor.

Sabine Wicker, Aşı Komisyonu'nun görevinin, aşıların sınırlı miktarlarda mevcut olması durumunda öncelikli grupları belirlemek olduğunu kaydederek, bu amaçla yüksek enfeksiyon riski altındaki nüfus gruplarının incelendiğini belirtti.

Bulunacak bazı aşıların özellikle belli yaş ve sağlık grubundaki insanlarda daha etkili olması bekleniyor. Wicker yaşlılar veya kronik hastalığı olanları örnek gösterdi.

Stiko Başkan Yardımcısı Sabine Wicker, Funke Medya Grubu‘ndaki gazetelere yaptığı açıklamada, çok sayıda potansiyel aşı üzerine yapılan çalışmalar göz önüne alındığında bu sonucun "muhtemel" olduğunu söyledi.

Bakanlar iyimser

Eğitim ve Araştırma Bakanı Anja Karliczek ve Sağlık Bakanı Jens Spahn başkent Berlin'de Salı günü yaptıkları açıklamada, korona aşısının gelecek yıl hazır olacağı konusunda iyimser olduklarını belirttiler. Ancak Karliczek aşılamanın başlamasının gelecek yılın ortasını bulabileceğini belirterek, "Gelecek yılın ortasından itibaren aşı olacağı gerçeğine hazırlıklı olmalıyız" dedi. Bakan, bulunacak aşının güvenli olmasının "mutlak öncelik" olduğunu sözlerine ekledi.

İki Bakan, korona aşısı üzerine çalışmalarını sürdüren BioNTech şirketine 375 milyon euro, CureVac'a 252 milyon euro maddi destek sağlanacağını açıkladı. Toplam 750 milyon euro'luk destek programından ayrıca IDT Biologika firmasının da yararlanacağı belirtildi.

AFP/TY,SSB

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