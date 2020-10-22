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RKI Başkanı: Almanya'da durum ciddi

22.10.2020 17:04 | Son Güncelleme

Salgınla ilgili olarak "Almanya'da durum ciddi" açıklaması yapan Robert Koch Enstitisü Başkanı, vaka sayısının artışında aile toplantıları, arkadaş ziyaretleri ve kutlamaların başlıca etken olduğunu söyledi.

Günlük vaka sayısının 10 binin üzerine çıktığı Almanya'da salgın verilerini takip eden Robert Koch Enstitüsü (RKI), ülkedeki son duruma ilişkin bilgi verdi.

Enstitü'de düzenlenen basın toplantısında yeni vaka sayısının rekor seviyeye çıktığını ve giderek daha fazla vakanın kaynağının tespit edilemediğini söyleyen RKI Başkanı Lothar Wieler, vaka artışının başlıca kaynağının kutlamalar ya da aile ve arkadaş ziyaretleri gibi özel buluşmalar olduğuna dikkat çekti. Virüsün bölgesel olarak kontrol dışı yayılmasınının ihtimal dahilinde olduğunu vurgulayan Wieler, daha fazla ağır vaka ve can kaybının olabileceğini de sözlerine ekledi.

İnsanların büyük bir bölümünün virüsü yakın çevresinden, özellikle de kutlamalardaki fiziksel yakınlıklardan kaptığını ifade eden Weiler, şu anda virüsten daha çok gençlerin etkilendiği ifade etti. Bu nedenle halihazırda daha hafif vakalar tespit edildiğini belirten Weiler, ancak yaşlı vakalarda da yeniden artış olduğunu kaydetti.

"Vakaların takibi yapılmalı"

Weiler, güncel durumda tüm yaş gruplarında testlerin yüzde 3'ünün pozitif sonuç verdiğini ve bu oranın artmaya devam ettiğini de sözlerine ekledi. Salgının başlangıcındaki gibi bir kapanma kararının ise bölgesel duruma bağlı olduğunu ifade eden RKI Başkanı, sağlık kuruluşlarına üstlerindeki ağır iş yüküne rağmen vakaların takibini yapmaya bağlı kalmaları çağrısında bulundu.

Halkı hijyen ve sosyal mesafe gibi korona kurallarına uymaya çağıran Wieler, kapalı mekanlardaki buluşmalarda da maske takılmasına dikkat edilmesini istedi. Virüsün yayılmaması konusunda gençlerin sorumluluk taşıdığını vurgulayan Wieler, salgının yavaşlatılması için hala bir şans olduğunu ve herkesin buna katkıda bulunması gerektiğini söyledi.

Almanya'da son durum

Almanya'da koronavirüs pandemisinden sorumlu Robert Koch Enstitüsü'nün açıkladığı son verilere göre 22 Ekim itibarıyle son 24 saat içinde 11 bin 287 yeni vaka tespit edildi. Almanya'da pandeminin başından bu yana en büyük sayı 7 bin 830 vaka ile Cumartesi günü kaydedilmişti. Böylece günlük yeni vaka sayısı ilk kez 10 binin üstüne çıkmış oldu.

dpa,DW / HS,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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