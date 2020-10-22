RKI Başkanı: Almanya'da durum ciddi

Günlük vaka sayısının 10 binin üzerine çıktığı Almanya'da salgın verilerini takip eden Robert Koch Enstitüsü (RKI), ülkedeki son duruma ilişkin bilgi verdi.

Enstitü'de düzenlenen basın toplantısında yeni vaka sayısının rekor seviyeye çıktığını ve giderek daha fazla vakanın kaynağının tespit edilemediğini söyleyen RKI Başkanı Lothar Wieler, vaka artışının başlıca kaynağının kutlamalar ya da aile ve arkadaş ziyaretleri gibi özel buluşmalar olduğuna dikkat çekti. Virüsün bölgesel olarak kontrol dışı yayılmasınının ihtimal dahilinde olduğunu vurgulayan Wieler, daha fazla ağır vaka ve can kaybının olabileceğini de sözlerine ekledi.

İnsanların büyük bir bölümünün virüsü yakın çevresinden, özellikle de kutlamalardaki fiziksel yakınlıklardan kaptığını ifade eden Weiler, şu anda virüsten daha çok gençlerin etkilendiği ifade etti. Bu nedenle halihazırda daha hafif vakalar tespit edildiğini belirten Weiler, ancak yaşlı vakalarda da yeniden artış olduğunu kaydetti.

"Vakaların takibi yapılmalı"