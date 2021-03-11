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RKI Başkanı: Almanya’da üçüncü dalga başladı

11.03.2021 13:58 | Son Güncelleme:
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RKI Başkanı: Almanya’da üçüncü dalga başladı

Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler Almanya’da üçüncü dalganın başladığını ifade etti.

Wieler bu durumdan "çok endişeli" olduğunu belirtiyor.Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) koronavirüsü pandemi ilan etmesinin üzerinden tam bir yıl geçti. Ancak salgın hızını kesmiyor.

Günlük vaka sayısının 14 binin üzerine çıktığı Almanya'da salgın verilerini takip eden Robert Koch Enstitüsü (RKI) Başkanı Lothar Wieler Almanya'da "üçüncü dalganın başladığına dair çok net işaretler var", diyerek "çok endişeli" olduğunu söyledi.

Ülkedeki son duruma ilişkin gazetecilere bilgi veren Wieler, aşılama başlamasına rağmen maske takmak ve mesafeyi korumak gibi sıkı tedbilere hala ihtiyaç olduğunu belirtti. Aşılama kampanyasının mutasyona uğrayan virüse karşı bir yarış olduğunu belirten Wieler, bitiş çizgisinin göründüğünü kaydetti.

Üretim kesintileri olmaması durumunda Almanya nüfusunun yüzde 80'inin sonbaharda bağışıklık kazanabileceğini belirten Wieler, bunun olması halinde bütün kısıtlamaların kaldırılabileceğini söyledi.

DSÖ geçen yıl koronavirüsü pandemi lan ettiği gün dünyada 188 bin vaka ve 4 bin 300 ölüm vakası kayıtlara geçmişti. Salgının birinci yılında ise küresel toplam vaka sayısı 120 milyona, salgında ölenlerin sayısı 2,6 milyona yükseldi.

DSÖ’nün endişesi

DSÖ’nün en büyük endişesi aşının eşit dağıtılmaması yani yoksul ülkelerin yeterli miktarda aşı alamaması ile ilgili. DSÖ Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus virüsün dünyanın bazı bölgelerinde engelsiz yayılması halinde mutasyon ve varyantların bütün ülkeler için tehdit oluşturacağını söylüyor.

Varlıklı ülkelerin aşı üreticileriyle direk temasının olmasının piyasada DSÖ'nün aşıların dünyada adil bir şekilde dağıtımı için oluşturduğu Covax girişimi için yeterli aşı bulunmamasına neden olduğu belirtiliyor.

Almanya'da son durum

Almanya'da koronavirüs pandemisinden sorumlu Robert Koch Enstitüsü'nün açıkladığı son verilere göre son 24 saat içinde 14 bin 356 yeni vaka tespit edildi. Aynı zaman zarfında 321 kişi de yaşamını yitirirken toplam ölü sayısı ülke çapında 72 bin 810'a yükseldi.

Reuters,dpa / SSB,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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