RKI Başkanı: Almanya’da üçüncü dalga başladı

Wieler bu durumdan "çok endişeli" olduğunu belirtiyor.Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) koronavirüsü pandemi ilan etmesinin üzerinden tam bir yıl geçti. Ancak salgın hızını kesmiyor.

Günlük vaka sayısının 14 binin üzerine çıktığı Almanya'da salgın verilerini takip eden Robert Koch Enstitüsü (RKI) Başkanı Lothar Wieler Almanya'da "üçüncü dalganın başladığına dair çok net işaretler var", diyerek "çok endişeli" olduğunu söyledi.

Ülkedeki son duruma ilişkin gazetecilere bilgi veren Wieler, aşılama başlamasına rağmen maske takmak ve mesafeyi korumak gibi sıkı tedbilere hala ihtiyaç olduğunu belirtti. Aşılama kampanyasının mutasyona uğrayan virüse karşı bir yarış olduğunu belirten Wieler, bitiş çizgisinin göründüğünü kaydetti.

Üretim kesintileri olmaması durumunda Almanya nüfusunun yüzde 80'inin sonbaharda bağışıklık kazanabileceğini belirten Wieler, bunun olması halinde bütün kısıtlamaların kaldırılabileceğini söyledi.

DSÖ geçen yıl koronavirüsü pandemi lan ettiği gün dünyada 188 bin vaka ve 4 bin 300 ölüm vakası kayıtlara geçmişti. Salgının birinci yılında ise küresel toplam vaka sayısı 120 milyona, salgında ölenlerin sayısı 2,6 milyona yükseldi.