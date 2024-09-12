Ro-Ro gemisi nedir, Ro-Ro gemileri ne taşır? Ro-Ro gemisi özellikleri

Özellikle son yılların gözdesi hâline gelen denizcilik ve gemicilik alanı gün geçtikçe gelişmektedir. Hem dünya çapında hem de ülkemizde hayli ilgi gören bu alanlarda kullanılan bazı terimler, halk arasında farklı isimlerle bilinse de tanımları ve özellikleri detaylı olarak bilinmeyebilir. Roro adı verilen gemiler de bu özelikte gemilerdendir.

Ro-Ro gemisi nedir?

Roro gemisi en pratik ve kısa tanımı ile tekerlekli araç taşımacılığında kullanılan gemi anlamına gelir. Aslında İngilizce bir kelime öbeğinin kısaltılması ile oluşmuştur. İngilizce dilindeki roll on roll off ifadesinin baş harflerinden türemiş ve roro adını almıştır.

Tanımında özeliklerinin de yer aldığı Ro-Ro gemileri, geniş Ro-Ro güvertelerine ve genellikle üst güvertelerde yer alan yolcu taşıma tesislerine sahip gemilerdir. Feribota benzetilse ve benzer görevleri olsa da çok daha kapsamlı özelliklere de sahiptir.

Ro-Ro gemileri ne taşır?

Hem bir gemi adı hem de bir deniz taşımacılığı adı olan roro gemisi, tekerlekli araçları taşır. Tekerlekli araçların deniz üzerinden sevk edilmesinde Ro-Ro gemileri kullanılır. Türkçe'de de bu anlama gelir. Tüm dünyada roro gemileri kullanılmaktadır.

Roro taşımacılığının ve roro gemilerinin kendilerine özel limanları bulunur. Sıradan bilinen limanlardan farklı olarak tasarlanan bu limanlarda taşınacak olan tekerlekli araçlar gemilere yüklenir. Daha çok yük taşıyan araçları taşıyan gemiler olarak da tanımlanabilir.

Ro-Ro gemisi özellikleri nelerdir?

Birçok avantajı da beraberinde getiren Ro-Ro gemisi özellikleri feribotlara benzetilse de ciddi farklılıklar gösterir. Çeşitli türleri de bulunan roro gemilerin her biri farklı bir görev üstlenir. Bunlar şu şekilde sınıflandırılmıştır:

PCC: Yalnızca araç taşır.

PCTC: Yük araçlarını taşır.

ROPAX: Hem yolcu hem araç taşır.

CONRO: Araç ve konteyner taşır.

Avantajları ve bu alana has bazı özellikleri ise şunlardır: