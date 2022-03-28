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Rober Hatemo babasının cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı

28.03.2022 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rober Hatemo'nun babası Şahin Hatemo hayatını kaybetmişti. Ölüm haberiyle yıkılan Rober Hatemo cenazede zor anlar yaşadı. Ünlü şarkıcı cenaze sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

Rober Hatemo babasının cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı

Rober Hatemo babasının kaybetmenin acısıyla yıkıldı. Aldığı üzücü haberle yıkılan ünlü sanatçı haberi "Gitti, adımı veren gitti, adamlığımı veren gitti, ömrümün bir yarısı saatini bana bıraktı da kendi gitti. Babam gitti..." diyerek ölüm haberini duyurmuştu.

Şahin Hatemo için bugün saat 14.00'te Bakırköy Surp Asdvadzadzin Ermeni Kilisesi'nde cenaze töreni düzenlendi.

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Törene Şahin Hatemo'nun yakınları katıldı. Taziyeleri kabul eden Rober Hatemo tören boyunca gözyaşı döktü. İlahilerin okunduğu törenin ardından cenaze son yolculuğuna uğurlandı.(DHA)

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BABASI BU MESLEĞİ YAPMASINI İSTEMEMİŞTİ

Rober Hatemo bir açıklamasında şunları söylemişti: "Bir gün ben de dedemle Aksaray’da bir otele gittim, şarkı söyledim. Oranın yetkilisi aradı, 'Müşteriler seni istiyor, çok beğendiler.’ dedi. Babam da istemiyor, onun mesleğini yapmamı istiyordu. Kuyumcuydu kendisi, onu da yaptım tabi ama ben babamı dinlemedim. Dedemle kaçıp, gittim şarkı söylemeye. Müzikle, sosyal hayatla alakalı bir şeyler öğreten kişi dedem oldu."


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