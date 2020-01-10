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  4. Robert Aramayo Lord of the Rings'te rol alacak

Robert Aramayo Lord of the Rings'te rol alacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.01.2020 09:12 | Son Güncelleme

Amazon’un duyurusuna göre, Game of Thrones’ta Lord Ned Stark’ın gençliğini canlandıran İngiliz aktör Robert Aramayo, Lord of the Rings dizisinde de rol alacak.

Robert Aramayo Lord of the Rings'te rol alacak

Oyuncu aslında, kısa süre önce projeden ayrılan aktör Will Poulter’ın yerine projeye dahil oluyor. Will Poulter, kendi sinema ve dizi projelerinin, Amazon’un çok geciken Lord of the Rings çekimleriyle çakışması nedeniyle projeden ayrılmıştı.

Yeni Lord of the Rings dizisi, J.R.R. Tolkien’in Lord of the Rings romanlarında anlatılan olaylardan binlerce yıl sonrasını konu alıyor. Öykünün kahramanı ise tamamen bu dizi için yaratılmış olan Beldor isimli bir kahraman olacak.

Öte yandan henüz birinci sezonu bile yayına girmeyen dizi için Amazon o kadar umutlu ki, yapımcı şirketle ikinci sezonun çekimi için de anlamış bulunuyor.

Ancak Amazon’un diziyi çekmeye başlayacağını ilk duyurusunun üzerinden iki yıl geçmiş olması da büyük problem yaratıyor. Dizinin hala yayına girmemesi ve projenin çok yavaş devam etmesi, başka projelerde çalışmak isteyen oyuncuların da rahatsızlık yaşamasına neden oluyor.

Amazon’un açıklamasına göre, dizi hala çekimlere dahi başlamış değil ve çekimlerin başlaması için “birkaç aylık” hazırlık aşaması kalmış bulunuyor.

Peki sizce, iki seneyi geçmiş olan bu hazırlık aşamasının ardından, her bölümünün sinema filmi etkisi yaratacağı unutulmaz bir Lord of the Rings deneyimi beklemeli miyiz? Yoksa, Amazon bu diziyi eline yüzüne bulaştırıp büyük bir hüsranın altına mı imza atacak? Oyuncuarın projeden istifa etmeye başlaması, çalışanların projeye çok da güvenmediğinin işareti olarak da kabul edilebilir.

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Anahtar Kelimeler:
Lord of the Rings game of thrones robert aramayo

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