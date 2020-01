Robert Aramayo Lord of the Rings'te rol alacak

Oyuncu aslında, kısa süre önce projeden ayrılan aktör Will Poulter’ın yerine projeye dahil oluyor. Will Poulter, kendi sinema ve dizi projelerinin, Amazon’un çok geciken Lord of the Rings çekimleriyle çakışması nedeniyle projeden ayrılmıştı.

Yeni Lord of the Rings dizisi, J.R.R. Tolkien’in Lord of the Rings romanlarında anlatılan olaylardan binlerce yıl sonrasını konu alıyor. Öykünün kahramanı ise tamamen bu dizi için yaratılmış olan Beldor isimli bir kahraman olacak.

Öte yandan henüz birinci sezonu bile yayına girmeyen dizi için Amazon o kadar umutlu ki, yapımcı şirketle ikinci sezonun çekimi için de anlamış bulunuyor.

Ancak Amazon’un diziyi çekmeye başlayacağını ilk duyurusunun üzerinden iki yıl geçmiş olması da büyük problem yaratıyor. Dizinin hala yayına girmemesi ve projenin çok yavaş devam etmesi, başka projelerde çalışmak isteyen oyuncuların da rahatsızlık yaşamasına neden oluyor.

Amazon’un açıklamasına göre, dizi hala çekimlere dahi başlamış değil ve çekimlerin başlaması için “birkaç aylık” hazırlık aşaması kalmış bulunuyor.