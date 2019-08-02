Robert Kennedy'nin torunu 22 yaşında öldü

Büyükannesi Ethel Kennedy de "Dünya bugün biraz daha az güzel." ifadesini kullandı.

Kennedy ailesinden yapılan açıklamada, "Sevgili Saoirsemizin kaybıyla kalplerimiz paramparça oldu. Hayatı umut, söz ve sevgi ile doluydu." ifadesine yer verildi.

BBC'nin haberine göre, Robert ve Ethel Kennedy çiftinin beşinci çocuğu Courtney'in 22 yaşındaki kızı Saoirse yaşamını yitirdi.

ABD Başkanı John F. Kennedy'nin kendisi gibi suikast sonucu ölen kardeşi, eski Senatör Robert Kennedy'nin torunu Saoirse Kennedy Hill hayatını kaybetti.

Saoirse, 2016'da bir okul gazetesine "Depresyonum ortaokul yıllarımın başına dayanıyor ve hayatımın geri kalanı boyunda benimle olacak." diye yazmıştı.

Eski ABD Başkanı John F. Kennedy 1963'te uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmişti.

ABD'de 1968 yılındaki başkanlık seçiminde Demokrat Partiden aday olan kardeşi Robert Kennedy, seçimden bir süre önce yine bir suikasta kurban gitmişti.

Eski Başkan Kennedy'nin oğlu John F. Kennedy Jr. da 1999'da kullandığı özel uçağın denize düşmesi sonucu ölmüştü. Kazada, John F. Kennedy Jr'ın eşi de hayatını kaybetmişti.

- John Kennedy suikastı

Stefano Vaccara, John Kennedy cinayetinin detaylarını ve nedenlerini ABD istihbarat birimlerinin raporlarından da derlediği bilgilerle "Carlos Marcello, JFK suikastının ardındaki kişi" adlı kitabında anlatmıştı.

Vaccara, 2013'te, üyesi olduğu Birleşmiş Milletler Muhabirleri Derneği (UNCA) tarafından düzenlenen, kitabının tanıtım resepsiyonunun ardından AA'ya yaptığı açıklamada, mafya lideri Carlos Marcello'nun Kennedy ailesiyle yaşadığı mücadele ve özellikle Adalet Bakanlığı görevini yürüten Robert Kennedy'nin Marcello'yu adalet önüne çıkarma çalışmalarının cinayetin nedeni olduğunu söylemişti.