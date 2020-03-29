Robert Koch Enstitüsü: Kapasitemizin yetmeyebileceğini düşünmeliyiz

Wieler salgını "çok ciddiye alma" çağrısı yaptı.Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler, koronavirüs salgınının dramatik boyutlara ulaştığı İtalya örneğinde olduğu gibi, krizin bir süre daha devam etmesi durumunda, Almanya'nın da sağlık alanında kapasite sıkıntısı yaşayabileceğini söyledi. Wieler, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung'a verdiği röportajda, "Bizde de, hasta sayısının suni solunum cihazı sayısını geçme ihtimali mevcut. Ancak bu duruma gelip gelmeyeceğimiz şu an için bir spekülasyondan ibaret" dedi. Wieler ayrıca, "Her ihtimale karşı, kapasitelerimizin yeterli olmayabileceğini hesaba katmalıyız, bu çok açık" ifadesini kullandı. İtalya'da koronavirüs salgını nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayısı cumartesi günü 10 bini aşmıştı.

Almanya'da diğer ülkelere kıyasla ölüm oranının daha düşük olması konusunda yanılgıya düşmemek gerektiğini vurgulayan Wieler, ölüm oranının düşük olmasının en önemli nedeninin Almanya'da çok sayıda test yapılması olduğunu söyledi.

Almanya'daki kısıtlamalara da değinen Wieler, normal hayata dönülmesinin krizden çıkmak için yanlış bir yol olacağını ifade etti. Wieler, sosyal mesafenin mümkün olduğunca uzun süre korunması gerektiğini belirterek, Almanya'nın bu salgın dalgasının "daha başında olduğunu" söyledi. Wieler, pandeminin "çok ciddiye alınması" gerektiği uyarısında bulundu.