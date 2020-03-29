HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Robert Koch Enstitüsü: Kapasitemizin yetmeyebileceğini düşünmeliyiz

Robert Koch Enstitüsü: Kapasitemizin yetmeyebileceğini düşünmeliyiz

DÜNYA HABERLERİ  | 29.03.2020 16:31 | Son Güncelleme

Robert Koch Enstitüsü Başkanı Wieler Almanya'nın salgının başında olduğunu vurgulayarak, İtalya'daki gibi kapasite sıkıntısı yaşanabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Robert Koch Enstitüsü: Kapasitemizin yetmeyebileceğini düşünmeliyiz

Wieler salgını "çok ciddiye alma" çağrısı yaptı.Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler, koronavirüs salgınının dramatik boyutlara ulaştığı İtalya örneğinde olduğu gibi, krizin bir süre daha devam etmesi durumunda, Almanya'nın da sağlık alanında kapasite sıkıntısı yaşayabileceğini söyledi. Wieler, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung'a verdiği röportajda, "Bizde de, hasta sayısının suni solunum cihazı sayısını geçme ihtimali mevcut. Ancak bu duruma gelip gelmeyeceğimiz şu an için bir spekülasyondan ibaret" dedi. Wieler ayrıca, "Her ihtimale karşı, kapasitelerimizin yeterli olmayabileceğini hesaba katmalıyız, bu çok açık" ifadesini kullandı. İtalya'da koronavirüs salgını nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayısı cumartesi günü 10 bini aşmıştı.

Almanya'da diğer ülkelere kıyasla ölüm oranının daha düşük olması konusunda yanılgıya düşmemek gerektiğini vurgulayan Wieler, ölüm oranının düşük olmasının en önemli nedeninin Almanya'da çok sayıda test yapılması olduğunu söyledi.

Almanya'daki kısıtlamalara da değinen Wieler, normal hayata dönülmesinin krizden çıkmak için yanlış bir yol olacağını ifade etti. Wieler, sosyal mesafenin mümkün olduğunca uzun süre korunması gerektiğini belirterek, Almanya'nın bu salgın dalgasının "daha başında olduğunu" söyledi. Wieler, pandeminin "çok ciddiye alınması" gerektiği uyarısında bulundu.

Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre, Almanya'da bir günde 3 bin 965 artan vaka sayısı 52 bin 547'ye yükseldi. Son 24 saat içinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 64 artarak 389'a çıktı.

Virüslerin yüzde 70'i hayvanlardan geçti

Uzmanlık alanı veteriner tıp olan Enstitü Başkanı Wieler, insanlarda varlığı bilinen virüslerin yüzde 70'inin hayvanlardan geçtiğini belirterek, "Yeni virüslerin ortaya çıkma sebeplerinden biri de, egzotik hayvanlarla giderek artan oranda temasa girmemiz. Balta girmemiş ormanlarda sürekli daha derinlere giriyor ve oradaki biyolojik çeşitliliği monokültüre indirgiyoruz" dedi. Bu durumun, virüslerin hızlı bir biçimde yayılmasına olanak sağladığını vurgulayan Wieler'e göre beslenme alışkanlığı da virüs salgınını tetikleyebiliyor: "Bazı kültürlerin beslenme adetleri de oldukça kritik. Özellikle insanların, yenmeden hemen önce hayatta olan ve kesim sırasında kan yolu virüs bulaştırabilen hayvanlarla beslendiği Asya'da."

Yasa dışı hayvan ticaretinin önüne geçilmeli

Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler'e göre bu sebeplerden dolayı yasa dışı hayvan ticaretine karşı çok etkili bir mücadele sergilenmesi gerekiyor. Özellikle de "en tuhaf sebeplerle, yeni virüsler taşıyabilecek olan, misk kedisinden maymunlara kadar çeşitli hayvanları ülkesine getiren insanlara" karşı. Koronavirüsün kesin olarak nereden ya da hangi hayvandan kaynaklandığı net olarak henüz bilinmiyor.

AFP,dpa/ET,JD

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüse yakalandığını açıklayan İlknur hemşireden güzel haberKoronavirüse yakalandığını açıklayan İlknur hemşireden güzel haber
Korkutan koronavirüs açıklaması: Herkesi kurtaramayacağızKorkutan koronavirüs açıklaması: Herkesi kurtaramayacağız
Bilim insanı açıkladı: Horlama çilesi sona eriyorBilim insanı açıkladı: Horlama çilesi sona eriyor

En Çok Okunan Haberler

Kraliyet ailesi üyesi prenses koronavirüsten öldü

Kraliyet ailesi üyesi prenses koronavirüsten öldü

HFC-23 salımında rekor yükseliş!

HFC-23 salımında rekor yükseliş!

Dikkat çeken açıklama: Koronavirüs sonrası otomotivde patlama olacak

Dikkat çeken açıklama: Koronavirüs sonrası otomotivde patlama olacak

Rüştü Reçber korona oldu! Herkesin aklına eşinin bu sözleri geldi

Rüştü Reçber korona oldu! Herkesin aklına eşinin bu sözleri geldi

Koronavirüs vakasına giden sağlık ekibine dehşeti yaşattılar

Koronavirüs vakasına giden sağlık ekibine dehşeti yaşattılar

Koronavirüsün yeni belirtisi tespit edildi

Koronavirüsün yeni belirtisi tespit edildi

İlginizi Çekebilir

Hükümet şaşkın: 6 milyon maske yolda kayboldu!

Hükümet şaşkın: 6 milyon maske yolda kayboldu!

İtalya’dan sonra tüm dünyaya: Pornhub bedava!

İtalya’dan sonra tüm dünyaya: Pornhub bedava!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

7,5 büyüklüğünde deprem!

7,5 büyüklüğünde deprem!

Putin insanları evde tutmak için 800 aslanı sokağa mı saldı?

Putin insanları evde tutmak için 800 aslanı sokağa mı saldı?

Diğer Haberler
İngiltere'de koronavirüs kaynaklı 209 can kaybı daha

Ülke şokta! 209 can kaybı daha

Çin'de metroda saçılan paralara 'koronavirüs' korkusuyla kimse dokunamadı

Metroda para saçıldı, kimse dokunamadı

İngiltere'den korkutan koronavirüs açıklaması: Herkesi kurtaramayacağız

Korkutan koronavirüs açıklaması: Herkesi kurtaramayacağız

Koronavirüs ile mücadele için uzman tavsiyeleri: Egzersiz yapın, sigarayı bırakın, sağlıklı beslenin

Koronavirüs ile mücadele için uzman tavsiyeleri!

İran ve İspanya'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor

İran ve İspanya'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor

İran'da 35 günlük bebekte koronavirüs tespit edildi

35 günlük bebekte koronavirüs tespit edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.