Robert Koch Enstitüsü: Önlemler işe yarıyor

Alman Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler koronavirüs salgını için ülkede alınan önlemlerin işe yaradığını, virüsün bulaşma oranının düştüğünü açıkladı. Robert Koch Enstitüsü, Almanya'da koronavirüs salgınının durumuyla ile ilgili düzenli olarak basın toplantıları düzenliyor. Enstitü Başkanı Wieler, bugün düzenlenen basın toplantısında Almanya'da salgının yayılma hızını ölçmeye yarayan kriterlerden olan bulaştırma oranının şimdiye kadar alınan önlemler sayesinde "bir” seviyesine düşürüldüğünü söyledi. Bu, koronavirüs taşıyan bir kişinin çevresindeki "bir” kişiye virüs bulaştırdığı anlamına geliyor. Wieler, temkinli bir iyimserlikle gelecek günlerde bu seviyenin birin altına inmesini umduğunu söyledi. Enstitü Başkanı, böylece koronavirüse bağlı ölüm oranın gerilemesinin de mümkün olduğunu kaydetti. Almanya'daki son duruma göre, koronavirüs vakalarıyla birlikte virüse bağlı ölüm oranları da artıyor. Wieler, son belirlemelere göre Almanya'daki ölüm oranın yüzde 1,2 düzeyinde olduğunu belirterek, bu sayının artabileceği uyarısında bulundu. Wieler, her vakaya koronavirüs testi yapılmadığı için koronavirüse bağlı ölümlerin gerçekte daha da yüksek olabileceğine işaret etti.

Yaklaşık 80 bin resmi vaka Robert Koch Enstitüsü, Almanya'da bildirilen 79 bin 696 koronavirüs pozitif vaka olduğunu, bunun bir önceki güne göre 6 binden fazla artış anlamına geldiğini açıkladı. Ülkede koronavirüs nedeniyle şimdiye kadar hayatını kaybedenlerin sayısı bir önceki güne göre 145 kişi artarak 1017'ye ulaştı. Almanya'da her 100 bin kişiden 96'sı koronavirüse yakalanmış durumda. Ancak bu vaka yoğunluğu bölgelere göre değişiklik gösteriyor. Örneğin vaka sayısının nüfusa oranla en sık rastlandığı yer ülkenin güneyindeki Bavyera eyaleti. Bavyera'da istatiksel olarak her 100 bin kişi de 146,5 kişi koronavirüse yakalanmış durumda. Tıbbi maske kullanımı Robert Koch Enstitüsü Başkanı Wieler, virüsten korunmaya ilişkin tavsiyelerde de bulundu. Koruyucu maske takmanın başkalarına virüs bulaşma riskini azaltacağını söyleyen Wieler, maskenin virüsün bulaşmasını önleyemeyeceği uyarısında bulundu. Enstitü dün yaptığı açıklamada, bu konudaki tavsiyesinde değişikliğe gitmiş ve enfeksiyona yakalanmış kişilerin maske sayesinde çevreye virüslü damlacık yaymayı önleyebileceğini belirtmişti. Enstitü daha önce sadece solunum yollarında rahatsızlığı bulunan kişilere dışarıda maske kullanmalarını tavsiye ediyordu.