Robert Pattinson B planı olarak Porno sektörünü seçti

Ülkemizde de fırtınalar estiren Alacakaranlık serisiyle adını geniş kitlelere duyurmasının ardından Batman rolünü kapması sosyal medyada şaşkınlıkla karşılanan ve buna sevinenler olsa da sert eleştirilere de maruz kalan ABD'li oyuncu Robert Pattinson, İngiliz The Guardian'a açıklamalarda bulundu.

Pattinson, filmseverler ve sosyal medya kullanıcılarının yorumlarından da haraketle, kendisine yöneltilen 'Eğer Batman'da başarısız olursan ne yapacaksın? B planın var mı?' sorusuna "Porno" diye cevap verdi. Pattinson bu tek kelimelik net cevabının ardından ise "Ama sanatsal porno" diye ekledi.

'KENDİMİ EN SERT ELEŞTİREN BENİM'

Filme ilişkin klişe sorulardan ve yorumlardan sıkıldığını belirten Pattinson, "Büyük beklentiler olduğunda rolün hakkında konuşmak bile çok zor. Ne söylesen insanlar bir itirazda bulunuyor. Önce canlandırmamı görmeleri gerekli" ifadelerini kullandı.

Kendisini en sert eleştirenin yine kendisinin olduğunu söyleyen oyuncu, bu yüzden diğerlerinin sert eleştirileri hakkında endişelenmediğini de sözlerine ekledi.