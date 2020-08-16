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Robert Trump: ABD Başkanı'nın erkek kardeşi 71 yaşında hayatını kaybetti

16.08.2020 10:58 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın erkek kardeşi Robert Trump, tedavi gördüğü hastanede 71 yaşında hayatını kaybetti.

Robert Trump: ABD Başkanı'nın erkek kardeşi 71 yaşında hayatını kaybetti

ABD Başkanı Donald Trump'ın erkek kardeşi Robert Trump, tedavi gördüğü hastanede 71 yaşında hayatını kaybetti.

Trump, yayımladığı açıklamada, erkek kardeşini "en iyi arkadaşım" olarak tanımladı.

Trump, "Harika erkek kardeşim Robert'ın bu gece huzur içinde vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle paylaşmak istiyorum" dedi.

Robert Trump'ın vefat nedeni ya da hastalığıyla ilgili herhangi bir bilgi verilmedi.

ABD basınında çıkan haberlerde Robert Trump'ın ağır bir hastalık geçirdiği öne sürüldü.

Trump'ın ailes hakkında neler biliniyor?

Fred ve Mary Anne Trump'ın beş çocuğu oldu. Bu çocukların en küçüğü Robert, ağabeyi Donald Trump'tan iki yıl sonra dünyaya geldi.

Alenin en büyük çocuğu Fred Jr, 1981 yılında hayatını kaybetti.

Robert Trump, hayatının büyük bir bölümünü ailesinin gayrımenkul şirketinde yönetici pozisyonunda geçirdi. Ağabeyinin aksine basına çıkmayı pek sevmediği bilinen Robert Trump, emekliliğini New York'ta geçiriyordu.

New York Post gazetesine göre, Robert Trump, Haziran ayında Manhattan'daki Mount Sinai Hastanesi'nde bir hafta yoğun bakımda kaldı.

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