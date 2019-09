Roberto Cacciapaglia, Zorlu PSM'de konser verdi

"Normalde insan kulağının algılayamayacağı sesleri size ileten bir yazılım kullanıyoruz aslında bunu yaparken. Diğer adı bunun 'harmonik sesler'. Antik filozof Pisagor bunu evrenin özü olarak değerlendiriyor. Normalde biz sesleri katı ve maddesel olarak algılıyoruz. Aslında doğal sesler gayet geçişkendir. Hiçbir engel olmadan dağları ve duvarları geçebilir sesler."

Aralıksız olarak 90 dakika boyunca sahnede kalan sanatçı konserde, "Econda Navigazione", "Frequency of Love", "Olimpica", "Floating", "Sarabanda", "İnnocence", "The Woodpecker" ve "Oceano", "Double Vision", "The Future", "Minor Major", "Endless Time" ve "Last Day" eserlerini çaldı.

Konserde ayrıca sanatçıya "Nuvole Di Luce", "How Long", "Wild Side" ve "Atlantico" parçalarında 3 kemanist ve bir çellist eşlik etti.